慈濟造血幹細胞驗血建檔 警大學子熱血挽袖響應

11月7日，桃園慈濟志工一行前往位於龜山的警察大學進行造血幹細胞驗血建檔宣導活動，當日總計有231位完成驗血建檔。 警大推廣教育訓練中心主任劉嘉發表示，在學校裡都會協助宣導造血幹細胞是救助需要幫助的民眾，是一種很難得的福分，如果讓同學能夠在學校種下這個慈悲的種子，那畢業出去從事治安工作，他們未來就會成為濟世救人的大菩薩；學校舉辦這個驗血建檔活動，對同學是一個很好的教育，讓他們了解社會很需要我們。

警大是從107年開始就持續宣導驗血建檔活動，歷年來已經建立了755筆資料，學校已有7位配對成功，這樣的比例來講非常高，警大同學配對成功率是非常高的，透過驗血建檔活動讓同學們都能培養救世濟人的精神，我們一個人走百步不如百人走一步，大家一起走一步，100個人就走了 100步，這樣就是團結力量大。 警大慈青社社長吳泓銘也特別帶頭參加驗血活動，他表示慈青社一直以來都有很重要的宗旨，就是辦理造血幹細胞驗血建檔活動，在社團中扮演從中協調及宣導活動，剛開始會擔心參與的人數不夠踴躍，但是看到短短時間就湧入不少同學參與建檔活動，真的非常感動，大家這麼踴躍熱心，將來就有更高機會能夠配對成功拯救生命！

廣告 廣告

志工們也趁此難得機會前往拜會8月份甫上任的黃明昭校長，黃校長表示，每當有災難發生，慈濟都能最快速集結動員，感謝慈濟對國家對社會做了很多善事，他之前在高雄服務時，有參加慈濟推動的挑戰健康，在參加前先抽血檢驗指數，經過30天再檢視指數變化，他發現全程蔬食後，超標指數大幅下降，挑戰30天的餐點是由營養師調配的，剛開始每天下午三點就覺得肚子餓，隔天早上九點肚子就會咕嚕咕嚕叫，一段時間過後身體就適應了，尤其營養師調配蔬食健康的五行餐真的很養生，未來有機會也希望在校園裡推動蔬食。

慈濟骨髓幹細胞中心是臺灣唯一的造血幹細胞資料庫，雖然資料庫建檔目前有492,727筆，但年年都須移除超過五十五歲的建檔資料，之前還曾因疫情緊繃無法舉行驗血建檔活動，急需青年建檔，為血液疾病患者注入重生的希望。只要年滿 18-46 足歲以下，健康條件符合者，一旦基因配對成功，皆可救人一命，需要您用一點點勇氣，給一個人未來！

撰文／夏萍蓮；攝影／夏萍蓮、根旭星