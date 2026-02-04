慈濟醫療志業再獲榮耀 攬近40項金銀銅獎

由醫策會舉辦的國家醫療品質獎、國家臨床醫學教育獎，今天(4號)舉辦頒獎典禮，鼓勵各大醫療院所，提升醫學品質，為患者帶來更好的就醫服務，其中各地區的慈濟醫院，包含花蓮、台北、台中、大林、斗六在內，一共榮獲，近40項殊榮，囊括金、銀、銅獎，而花蓮慈濟醫院的急診團隊，以平時"擬真情境"的訓練，讓面對突發狀況時，能即時應對，獲得金獎肯定，也期待未來，能為患者的醫療照護，更加把關。

「請急重症照護組，花蓮慈濟醫院上前領獎。」

花蓮慈濟醫院急診部專師 劉銘文：「 臨床遇到的一些狀況，然後呢，把它寫成一個，擬真的情境教案，然後可以去訓練很多的人員，讓他們可以在真的病人身上，遇到這樣的狀況的時候，然後不會再犯同樣的錯誤。」

平時是醫師與護理的橋樑，當臨床遇上狀況，還得冷靜面對，花蓮慈濟醫院急診透過模擬的機器人進行訓練，培養團隊合作、反應力，為了給予患者更好的醫療品質，獲得國家臨床醫學教育獎、金獎肯定。

花蓮慈濟醫院急診部專師 劉銘文：「訓練更多的人，一起來為病人的安全來把關，那我想這是我們在獲獎之後，應該要去發想，應該要去設計的標準的目標。」

醫策會舉辦，國家臨床醫學教育獎與醫療品質獎，慈濟醫院得到不少肯定，在花蓮慈濟醫院，就得到近20個獎項，從台北、台中、大林、斗六醫院，都有所斬獲，其中也包含金、銀、銅獎在內。

花蓮慈濟醫院實證醫學中心主任 吳善傑：「更有證據的可以知道，如何去處理臨床上的問題，像是例如，疼痛分數可能改善多少，而不是只憑自己，單方面的經驗這樣子，我們可以找到更有利的證據，或是文獻來說服大家。」

不只科技進步，醫療也更走向智慧與科學化，導入實證醫學，保障民眾就醫安全，另一方面，也要從以人為本角度出發，讓患者就醫品質提升，像是台中慈濟醫院，以改善身心科急性病房病人的約束率出發，獲得銅獎。

台中慈濟醫院護理長 楊婉溱：「(患者)被我們綁著，然後好像沒有尊嚴一樣，那我們就是想說，剛好這一兩年來的，非自願約束其實都有節節在攀升，那我們那時候，品管中心跟主任就說，那我們要為了病人更著想。」

每一個獎項背後，都是代表著醫病之間的信任，期待透過不斷進步，為病患帶來更好的醫療照護。

