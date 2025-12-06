慈濟醫院：精準微創 根治消化管癌變
台灣10大癌症排行榜中，消化系統癌症就包括大腸癌、胃癌、食道癌等，其中大腸癌罹患率更是全球第一，花蓮慈濟醫院攜手《中國時報》6日在2025台灣醫療科技展辦理「消化管健康系列講座」，結合公衛、營養和臨床醫師的觀點，傳授消化管健康管理祕訣，以及精準和微創治療的特色，只要掌握早期精準發現、早期接受治療，民眾不須再聞癌色變。
消化管健康與飲食息息相關，食道、胃和腸是身體裡的「內表面」，亦是接觸大量食物及毒素的介面。花蓮慈濟醫院營養科副主任童麗霞說明，包括抽菸、喝酒、嚼檳榔以及飲食過熱、肥胖、胃食道逆流等都可能增加食道癌的風險。
她指出，尤其是攝氏65度以上的熱飲，對食道等同於「2A致癌物」；飲酒、肥胖和幽門螺旋桿菌則是影響胃癌的主要原因；另肉類、加工肉類以及酒精，都會提高大腸癌的風險。
童麗霞建議，可採用「全植物飲食」攻略，以原型食物、多樣化食材以及豆類為主的植物性蛋白，或是種籽和堅果為主的健康脂肪取代動物性脂肪，以循序漸進多素多蔬食的方式探索新食材，減少過度加工食品。
花蓮慈濟醫院內視鏡進階治療科主任簡錫淵表示，消化管黏膜長出來的癌症愈來愈普遍，這些癌症都與「吃」有關係，若真的罹患也不須驚慌。
簡錫淵指出，「精準微創」的治療方式，可以根治僅存在於黏膜層或黏膜下層的早期癌、癌前病變，不須「開腸剖肚」，也不須在身上打孔洞，而是以進階內視鏡的技術，由自然孔洞進入腸胃道，因為術後恢復很快，幾乎沒有術後疼痛問題，是早期癌及癌前病變的治療首選。
