慈濟關懷照進八德外役監 用書香、樂聲點亮收容人希望

佛教慈濟慈善事業基金會長期與八德外役監獄合作，並推動讀書心得比賽及陶笛班等藝文類教化課程，讓收容人能透過閱讀與音樂陶冶心性、提升文化素養。此次歲末「心轉處・路更光」閱讀與音樂分享會，引導收容人透過閱讀、音樂與祝福三大主軸省思生命意義，在迎接新的一年之際點亮希望。

活動由志玄文教基金會的太鼓表演與舞獅揭開序幕，澎湃鼓聲與活力舞獅，象徵勇氣、新生與祝福。隨後由八德外役監陶笛班收容人演奏《人間有愛》等曲目，展現學習成果；並由《說法無量義無量》閱讀心得寫作比賽獲獎收容人分享閱讀帶來的心靈觸動。

透過音樂的寧靜與文字的溫度，使收容人從旋律中感受平和與療癒，並在心得分享談及閱讀《說法無量義無量》後的內在轉化，以「愛」為潤澤、以「善」為光亮，讓柔軟的種子在心底悄悄萌芽。活動尾聲，典獄長黃鴻禧與慈濟志工們分送福慧紅包予收容人，並由慈濟志工團隊，帶領大家點亮心燈、靜默祈福，為自己今年的一切劃下尾聲，也為明年立下新的祈願，帶來新的希望。

教化科科長溫敏男表示，感謝慈濟師兄師姐們及志玄文教基金會等志工們的投入，將太鼓、舞獅與音樂等藝術形式化為具象的關懷，讓收容人在熱鬧溫馨的氛圍中感受善意與支持。

黃鴻禧指出，此次活動凝聚眾人力量，以藝術為橋樑，將慈善與善念悄悄送入每一顆心，讓真情穿越心防、喚起深層感動，也讓愛與善在無形中持續流動。最後並向所有志工表達誠摯謝意，肯定其長期陪伴與付出，為矯正教化注入溫暖力量。

