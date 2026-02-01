慈濟關懷照顧戶 4地同步圍爐

慈濟台南四地同步圍爐，氣氛熱鬧、溫馨。（慈濟台南提供）

記者黃文記∕仁德報導

台南慈濟關懷一千四百八十四戶弱勢家庭及獨老，一日上午在台南靜思堂、佳里聯絡處、安平聯絡處、新營共修處同時舉行冬令發放暨圍爐活動，共席開一百五十五桌。除了領取「福慧紅包」發放年節物資及祝福禮給照顧戶，並安排義診、義剪、各式應景表演及攤位，讓照顧戶提前感受過年氣氛。慈濟長期關懷的照顧戶也分享他們的歷程與感恩。

今年的冬令發放天氣雖然很冷，但一早來報到的鄉親，除了有收到親切的問候，志工也都為他們在脖子上圍上溫暖的圍巾，讓照顧戶的家人們不僅暖身又暖心。

社會局長郭乃文表示，雖然以前來慈濟參加過很多種活動，但今天是第一次參加冬令發放與照顧戶圍爐活動，她覺得志工在非親非故情形下，能夠與照顧戶有著非常親切的互動，讓氣氛變成像是一家人，這樣的圍爐對一個文化非常重要。

慈濟照顧戶中，七十多歲黃爺爺獨居，慈濟除了協助房租，更媒合家裡附近的素食店提供愛心便當，為黃爺爺補充所需營養。邱女士獨自撫養三個小孩，讀小學二年級的大女兒原本課業落後，參加慈濟與成大合辦的課輔班後，在大學生的引導與陪伴下，學業進步許多，也因此獲得成就感，個性更加開朗。

冬令發放，年節物資及祝福禮裝在一個精緻的愛心竹筒提袋中，愛心竹筒提袋、春聯是由兩個照顧戶家庭的孩子，回饋慈濟人長期陪伴的愛心創作。