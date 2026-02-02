慈濟關懷獨老 600人圍爐

青年志工們帶來溫馨的帶動唱，近六百人共同溫馨圍爐。（記者鄭鈞云攝）

記者鄭鈞云∕基隆報導

歲末寒冬，慈濟基金會舉辦「北區冬令發放圍爐暨獨老關懷活動」，基隆靜思堂三十一日舉行冬令發放圍爐活動，為基隆地區（含部分新北地區）慈濟照顧戶、獨居長者（含志工親送到府家戶）提早獻上新年祝福，基隆市政府民政處處長呂謦煒、基隆市政府社會處副處長盛慧中及安樂區社政課課長何慶祥等人均到場預祝鄉親新春佳節愉快，近六百人共同圍爐，溫馨爆棚。

慈濟基金會於一月三十一日與二月一日舉辦「北區冬令發放圍爐暨獨老關懷活動」，合計舉辦十二場次， 遍及北北基、桃竹及澎湖、金門等離島地區，溫暖超過五千戶受關懷家庭。活動以「回娘家吃團圓飯」為主題，結合物資發放與圍爐餐敘，讓弱勢家庭在寒冬中感受社會的關懷與人間的溫情。

社會處副處長盛慧中(右四)抽出摸彩活動的幸運兒，獻上祝福。（記者鄭鈞云攝）

活動現場，特別設置義剪區和點心區，美髮志工幫忙打理新髮型，準備暖心燒仙草。此外，還有慈濟人醫會醫護志工提供健康諮詢，青年志工-揚善青年準備趣味互動遊戲關卡，並在冬令圍爐活動上承擔節目主持及上菜等桌邊服務，展現年輕人的善實力。

出生於台東、在花蓮居住過的阿福，目前定居基隆，身為街頭藝人的他，人生一路走來實在不容易，九歲時候因為家中發生火災導致右手跟耳朵嚴重燒傷，二十一歲時發生嚴重意外事故造成肢體損傷至今，但阿福並未意志消沉，具有街頭藝人資格的他，會前往淡水或基隆的潮境公園唱歌，長期陪伴的慈濟志工高麗虹也會不時到潮境公園幫阿福加油。

阿福表示，當年他在門諾醫院、花蓮慈濟醫院住院時接受到多方的幫忙，也是那時有護理師發現他的歌唱長才，巧妙的引介他去餐廳試唱，進而啟發他的歌唱興趣及後來走上街頭藝人之路，一路走來，阿福感恩許多貴人走入他的人生。