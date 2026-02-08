慈濟關懷警察辛勞 警民攜手宣導防詐守護安全

圖說：與慈濟師姐防詐宣導交流。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】歲末寒冬之際，氣溫驟降，警察同仁仍堅守崗位，日夜守護社會治安與民眾安全。115年2月8日上午，慈濟師姐前往第三分局碇內派出所關懷第一線執勤的波麗士，感恩其長年無私付出，並透過警民交流，共同宣導防詐騙觀念。

慈濟師姐向執勤員警表達感謝之意，感恩警察同仁無論寒暑、日夜輪值，始終站在守護民眾的第一線。慈濟師姐也貼心叮嚀員警在繁忙勤務中注意保暖、照顧身體。

圖說：發放防詐宣導品。

慰問過程中，警察同仁也向師姐進行反詐騙宣導及發放阻詐宣導品，提醒近期常見的詐騙手法，如假投資、假檢警、網路購物及釣魚簡訊等，呼籲民眾提高警覺，牢記「不聽、不信、不轉帳」原則，遇到可疑情況可立即撥打165反詐騙專線或110查證。

慈濟師姐表示，警察工作責任重大，除了維護治安，也肩負守護民眾財產安全的重要使命，透過此次關懷與宣導，希望凝聚社會正向力量，提升全民防詐意識，共同打造安全、安心的生活環境。

受慰問的警察同仁對慈濟師姐的關懷深表感謝，表示這份支持是執勤時的重要力量，也期待透過警民合作，讓阻詐觀念深入社區，降低受害風險。