慈濟關懷長橋里 送上安心祝福禮

鳳林鎮長橋里遭受堰塞湖溢流與鳳凰颱風重創，平靜的村落接連被洪水侵襲。災後慈濟動員志工15人與社工5人，以5條動線進入社區，家訪慰問17戶家庭，透過傾聽、陪伴，希望在混亂與不安中，送上安心祝福禮、上人慰問信，帶來穩定力量，居民生活能早日回到正軌。

「裡面更高，裡面又加個20幾公分，裡面應該 現在淹了有沒有，30 40公分有 對啊 有。」

住在長橋里四十年的黃先生，從沒看過如此嚴峻的災情，短時間內淹了兩次，滿地泥濘，彷彿述說著洪水無情。

「通通沒了，我也不曉得怎麼說，我只能，我一個人能力有限，我怎麼處理。」

慈濟志工捎來關懷，讓他忍不住落下男兒淚。

「現在在收這個 心好酸，有我們一起陪伴，就像你帽子上面 堅持，會過去的 一定會過去的，加油加油加油。」

長橋里居民 黃先生：「第一次遇到，這種水災，是接受人家幫助，而且是慈濟功德會，第一個進來 噓寒問暖。」

「這是傳達上人對你們的關懷，希望說 你們能夠，接收到他 對你們的祝福。」

鳳林鎮長橋里，接連受到馬太鞍溪堰塞湖溢流、鳳凰颱風侵襲，風災後，慈濟志工腳步沒有停歇，為17戶受災家庭，送上關懷。

慈濟志工 鍾美玉：「原則上 就是一戶一戶，慢慢的訪 不急著離開，就是讓他們能夠，把心裡的話，跟心裡的不舒服 跟恐慌 恐懼，讓他們說出來，也許心裡的苦悶就不會那麼多。」

「我們已經 前一天的颱風，我們就已經全部撤村了，全部撤到那個安置的地方。」

慈濟基金會社工 吳宬皓：「幫我寫妳的名字，然後電話跟地址，我們後續會跟妳聯絡。」

訪視團隊分成5條動線，徒步走進受創的家園，傾聽居民需求，期盼踏實的陪伴，帶給鄉親安定的力量。

