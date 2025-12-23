慈濟響應全球淨零行動 永續典範榮獲綠級標章

圖說：台灣永續能源研究基金會(TAISE)12月23日下午在臺大醫院國際會議中心舉行「2025年淨零標章授證典禮」。

台灣永續能源研究基金會(TAISE)12月23日下午在臺大醫院國際會議中心舉行「2025年淨零標章授證典禮」，慈濟基金會從取得ISO 50001能源管理證書，到推動再生能源憑證與資源循環利用，落實全面性的淨零行動策略，在永續發展的道路上持續深耕，以實際作為獲得社會肯定，由劉效成副執行長代表出席獲主辦單位授予「綠級標章」殊榮，展現慈濟善盡社會責任、邁向永續發展的堅定承諾。

慈濟基金會長期推動環境保護與能源管理，近年更積極落實淨零行動。在「節能管理：精細化能源控管，降低耗能。」慈濟各分會與志業園區從ISO14064-1:2018溫室氣體盤查開始，到陸續導入能源管理系統（EMS），並取得ISO 50001能源管理證書，建立完整的能源監控與稽核機制。透過智慧化系統，即時掌握高耗能設備的運轉狀況，並以數據分析輔助決策，提升能源使用效率。

廣告 廣告

慈濟基金會劉效成副執行長代表出席獲主辦單位授予「綠級標章」殊榮。

各分會亦推動空調分離化，依使用狀況彈性啟閉，避免中央空調全面啟動造成浪費；同時制定空調啟用標準化規範，規定室溫達28°C以上方可開啟空調，並設置排程於活動結束前關閉冰機，降低待機耗能。照明方面，全面汰換舊式燈具為LED燈，並導入感應式照明與光控系統，確保能源使用符合實際需求。

「綠能推動：再生能源導入，邁向低碳未來。」慈濟積極建置太陽能光電系統，截至2025年11月，已有12個案場採自發自用或轉供方式，目前已陸續取得364張再生能源憑證，展現持續推動綠能的成果。透過太陽能板的設置，慈濟不僅降低傳統能源依賴，更將綠能導入日常營運，逐步提升再生能源比例。

慈濟基金會從取得ISO 50001能源管理證書，到推動再生能源憑證與資源循環利用，落實全面性的淨零行動策略。

未來，基金會規劃在更多分會推廣光電系統，並結合節能設備汰換，形成「減碳＋綠能」的雙軌並行策略。

「資源循環：落實環境友善，推動永續生活。」慈濟各分會積極推動資源循環利用，板橋、三重、台中、高雄及屏東分會均設置落葉堆肥空間，將自然資源回收再利用，減少廢棄物與化肥使用。

部分分會更進一步製作液肥，回收生菜與果皮作為原料，讓資源回歸土地，營造永續生活環境。桃園分會則導入雨水澆灌系統，降低自來水消耗；同時完成污水接管工程，改善處理效率並減輕環境負荷。這些舉措不僅減少環境負擔，更展現慈濟在循環經濟上的具體實踐。

慈濟在永續發展的道路上持續深耕，以實際作為獲得社會肯定，展現善盡社會責任、邁向永續發展的堅定承諾。

慈濟基金會表示，獲頒「綠級淨零標章」不僅是對既有努力的肯定，更是未來持續推動永續行動的責任。基金會將以「節能、綠能、循環」為核心，深化能源管理，擴大再生能源使用，並透過志業園區及分會的具體作為，逐步邁向2050淨零排放目標。

主辦方指出，為呼應聯合國及臺灣2050淨零排放目標，推動「淨零證明標章」，該標章透過「承諾計畫」與「達成淨零」兩階段架構，並結合第三方查驗機制，鼓勵企業採行節能、製程改善等措施，逐步實現淨零碳排放。慈濟強調，永續不僅是環境議題，更是社會責任的展現，將持續以實際行動，凝聚社會力量，共同守護地球家園。

撰文、攝影／顏福江