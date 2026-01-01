慈濟顏博文執行長分享利他思維的青年力量
來自包括臺灣在內，十四個國家與地區的慈濟青年，跨越山海與國界，齊聚以善與愛為核心的花蓮靜思堂，參與幹部研習暨年會為期七天。研習活動結束前，佛教慈濟慈善基金會執行長顏博文，以「青年的力量」為題，為現場四百多名青年分享處世心法與人生方向的正確抉擇。
顏博文指出，領導（Leadership） 和管理（Management）的最大差異，在於具有領導特質者關注「人」甚於「事」，Empowerment是喚醒並培養人才做出正確選擇，勇於承擔責任，是尊重、賦權、賦能，而非操控。管理不僅追求效率與功能的運作，更是讓本具的「良能」得以發揮。顏博文深受證嚴上人「以人為本」的精神啟發，他讚歎上人是偉大的宗教家與引領人生方向的導師。
「把事情做對，與做對的事有很大的差別。」顏博文提醒青年：「人生朝對的方向走，往往比短期的成果重要。」他區分Transaction只是完成任務，Transformation則是轉識成智，完成使命。
強調先把握精神「原則」，再談「技巧」細節，正如上人所說：「以戒為制度，以愛為管理」的大方向。若是只著眼於「方法」，卻遺忘「初心」反而容易迷失方向。也唯有跳脫框架思考，在規則中創新，才能真正做好管理責任。
從贏家（Winners）、輸家（Losers）的人格特質中，顏博文觀察到「我們必須做什麼」的思維，而非「有些事必須要被做」的建議而已。贏家主動思考、付出行動提出解方並給予支援，輸家則往往置身事外，製造更多的困擾。
顏博文藉此，也說明「隨緣」並不是消極不作為，而是在全力以赴後，坦然交付結果。贏家懷抱願景，著眼於長遠價值，而非盤算一己之力。
從學校的個人學習，到出社會後的團隊合作，顏博文接著分享影響自己至深的一本書，史蒂芬柯維（Stephen R. Covey） 所著《與成功有約》（7 Habits of Highly Effective People），亦即管理上眾所周知，著名的高效能經理人的七個習慣。
習慣一BE PROACTIVE：不僅主動積極，更是超前部署的行動，顏博文提及「菩薩畏因，眾生畏果。」事先想好，方能預防未來產出不好的結果。習慣二：BEGIN WITH THE END IN MIND（以終為始，莫忘初心）。習慣三：PUT FIRST THINGS FIRST（要事第一，養成先處理重要且緊急事情的習慣）。
習慣四：THINK WIN-WIN不只自己贏，要有與人共榮，與生態共生息的雙贏思維。習慣五：SEEK FIRST TO UNDERSTOOD, THEN TO BE UNDERSTOOD（知彼知己精神，互動同理，先了解別人，再尋求別人對我們的了解）。顏博文說：「知己知彼，還要知天知地，才能百戰百勝。」習慣六：SYNERGIZE全局全球世界觀，統合資源做對的事情。習慣七：SHARPEN THE SAW一直磨劍，意為持續地精進成長。
從出生依賴到思想行為的獨立，出社會後與團隊合作，最後凝聚眾人向心力，成為傑出的領眾人才。身體生理素質PQ、智力商數IQ、情緒智商EQ、靈性商數SQ，統合身心靈是全人思維的架構典範。
「找到自我內在的聲音，進而影響他人找到自身內在的聲音。」顏博文說，「這正是上人一直在做的。」教示人人找回清淨本性的「自度」，進而再「度他」。顏博文至此隨即補充：西方邏輯思考，與佛教精神層面的思維不謀而合。止於安逸走向平庸，抑或讓人卓越，過有意義的人生？是史蒂芬柯維第八個習慣的啟發。
全世界最富有的企業之一輝達（NVIDA）執行長黃仁勳，始終擔心公司倒閉而保持高度警戒。掌握全世界九成以上高階晶片製造的臺積電創辦人張忠謀，也因競爭對手的威脅而難已成眠。顏博文分享著業內兩位頂尖領導者，「保有危機意識、具備長遠願景，並持續精進自律」的共同特質。
於加拿大溫哥華著名的BCIT學院研讀會計，同時修習商業管理課程的加拿大慈青林淳芷表示，過去對領導與管理的理解，仍停留在表面，經由執行長中、英文的深入剖析，兩者的差異與核心精神更加清晰。
聽到兩位成功人士「此刻就該行動」的迫切感與責任感，「雖然父母比我還急，但總覺得年輕可以「得過且過」。」年齡漸長後，林淳芷告訴自己：「要建立『危機意識』，未來該怎麼做？得開始下定決心去做？」這堂課使她豁然清醒。
面對「怎麼做都會有人批評」的現實，顏博文期勉慈濟青年能夠帶動社會，少一些批評，多一些支持與鼓勵，進而投入落實利他助人的行動。「人生有很多路可以走，你可以帶著信念，選擇助人的光明道路，即使人少，有些孤獨。」
「很多宗教是助人為善，但並沒有茹素護生。」國小時即立願茹素，就讀臺中弘光科技大學的第五組員汪亞橋認識慈濟後，發現其理念不僅助人更落實護生，與自己志向高度契合，因而主動加入慈青社。
課程進行間拿起手機拍攝螢幕，靦腆的他說道，「圖片上的最後一條路很少人走，就像慈青路上，其實很少人選擇走。」對生命的關注汪亞橋希望能夠助人讓人遠離痛苦，因此毅然決然走上這條人少，卻深具意義的一條路。
課程開放與執行長的互動式問答，學員們掃著QR code 低頭專注回應。面對慈善事業的國際拓展，法令複雜、風險高度，掌握全球經濟脈動、聯合國資訊及全球風險報告書等，再自忖慈濟的核心價值與現況條件，面對天災人禍頻仍，如何才能符合上人所期待的人道援助？顏執行長以專業管理能力，帶領慈濟朝永續目標穩健前行。
「人我、世代間，如何修復觀念與年齡造成的斷層？」第十一組學員郭聖杰首先提問。顏博文期盼資深志工放下既有視角，多給予年輕人授權與賦能。世代差異來自成長環境的差異，無論是年輕時與父親，或是與女兒之間的觀念落差，顏博文建議：「需要時間與耐心溝通。」
畢業於慈濟中學的郭聖杰回顧，初加入慈青時，面對傳統思維的懿德媽媽，還有學長姊，以及後來加入培育志工時的磨合。今天聽聞執行長課堂上說的：「醞釀發酵都需要一定的時間，才能展現最佳狀態與芬芳。」如今成為學長姊，他更體會相互了解的重要，並願意扮演居中協調角色，「這是我們修行的功課。」歷練後的他成熟又省覺。
老家在中國東北長春，第一組學員徐寬出生於新疆，曾在韓國讀大學，臺灣大學交換學生期間，無意間在網路上發現慈濟青年......「穿制服比手語感覺很棒。」直覺的喜悅促使他加入慈青。本科主修天文宇宙學，如今在法國專攻考古，副修多國古代語言。對於邀約朋友加入慈青時的心理壓力，徐寬現場提出困惑。
顏博文回應，青年完全被授權主辦的「新加坡慈濟青年論壇」是個成功案例，其中一位原本在聯合國組織工作的青年，因預算刪減而遭解僱，仍自費從泰國曼谷來參與，事後給予高度肯定。這讓徐寬明白，透過攝影展等多元活動邀約他人參與，心裡沒有壓力，同時能展現出青年的熱忱與能力。
參與慈青不在形式上的約束，而在於以興趣與熱情作橋樑。顏博文說明執行長辦公室成立全球發展團隊裡，十位有六位具不同國籍，藉此，也至誠邀約全球年輕優秀菁英的加入。
物質文明無匱乏之際，精神文明需要全球高階領導人的重視，尤其需要年輕人挺身發聲，顏博文呼籲指出「聯合國十七項永續發展目標（SDGs），簡單的一句話，就是Make the world better-讓世界更美好。」因應青年人才的需求，顏執行長辦公室成立國際發展團隊，誠摯邀約優秀青年徐寬加入。
正如美國知名演員Jim Carrey在2014年對Maharishi University畢業生的演講所說：「Life doesn't happen to you, it happens for you.-人生為我而發生。」顏博文勉勵青年正向積極，每一次經歷、抉擇與磨鍊，都足以塑造更好的自己。
語言不同、文化各異，卻在同一片天空下，因一念利他的初心而相遇。營隊中，青年們透過課程、服務與生活共修，學習彼此傾聽、相互成就。青春，因承擔而厚實；理想，因行動而踏實。當青年以助人為行動核心，生命的價值在利他中完成，也在付出中看見未來更好的自己。
撰文／張淑宜；攝影／楊凱誠、管海玲
其他人也在看
賴清德元旦大發飆 怒嗆彈劾浪費時間
國民黨團、民眾黨團日前在立法院提案彈劾總統賴清德，並邀請總統1月21至立法院說明。對此，賴清德今（1日）怒嗆，他上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在？他還強調「你（在野黨）明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 308
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 2 天前 ・ 73
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 17
《戲說》女星宣布結婚！喜曬中式婚紗美照：成為更完整的自己
8點檔女星許鈞鈞以《戲說台灣》、《願望》等劇打開知名度，沒想到才剛迎接新年，她就拋出結婚震撼彈，感性提到選擇牽起一雙手，「不是因為完美，而是篤定」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 21
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 30
喝咖啡、茶不算補水？營養師點破真相 你被騙很多年了
「喝咖啡、喝茶不算喝水」這句話，你一定也聽過，甚至曾經拿來提醒自己或身邊的人。但這個流傳多年的說法，其實早就該更新了。與其糾結杯子裡算不算水，更重要的是整體一天的水分是否足夠，以及你怎麼喝、喝多少。對此，營養師趙強分享對咖啡和茶的誤解，好好重新認識「補水」這件事。 人體的水分主 要來自3個途徑 1、水和其他飲料 (Water and Other Beverages)這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70-80% 。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575 mL（約 7 杯）的水分 。咖啡也可以被視為水分的來源之一，雖然咖啡有輕微的利尿作用；大眾常有誤解，以為「因為咖啡因有利尿做作用而不該算為水分來源。 2、固體食物 (Food)來自食物中的水分約佔總攝取量的20-30% 。這部分大約提供675mL（約3杯）的水分 。 3、代謝過程 (Metabolic Processes)這是人體正常新陳代謝過程中產生的水分 。這部分大約提供300 mL（約1杯）的水分 。 趙強強調，如果仍有人認為「喝咖啡不算水分」，其實也不必太糾結，只要在喝咖啡後記得適度補充白開水即可。至於引用「某某專家常春月刊 ・ 2 小時前 ・ 9
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 35
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 292
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 1 天前 ・ 44
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 68
「股價從170元跌到30元！」築間董事長林楷傑認「公司慘虧彎路走多」：未來不再自創品牌
「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 95
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 43
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 9
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 20 小時前 ・ 5
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
曹西平有高血壓！營養師揭少吃「5大高鈉食物」 麻油雞也上榜
66歲資深藝人曹西平29日猝逝，他的乾兒子透露，曹西平生前有高血壓問題，疑似因此猝逝。營養師孫語霙在臉書提到，若想穩定血壓，飲食方面不僅少油少糖，也要控制鈉的攝取量，對此分享「5種高鈉食物」，建議高血壓族群淺嘗輒止，避免血壓飆升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 4
曹西平驟逝乾兒子無法領遺體！龍千玉再發聲 「已聯絡前夫授權處理」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導藝人曹西平昨（29）日被發現於三重家中死亡，享壽66歲，震驚演藝圈，身為前嫂嫂的龍千玉，得知消息後，悲痛發聲，提到她徹...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7