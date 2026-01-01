慈濟顏博文執行長分享利他思維的青年力量

來自包括臺灣在內，十四個國家與地區的慈濟青年，跨越山海與國界，齊聚以善與愛為核心的花蓮靜思堂，參與幹部研習暨年會為期七天。研習活動結束前，佛教慈濟慈善基金會執行長顏博文，以「青年的力量」為題，為現場四百多名青年分享處世心法與人生方向的正確抉擇。

顏博文指出，領導（Leadership） 和管理（Management）的最大差異，在於具有領導特質者關注「人」甚於「事」，Empowerment是喚醒並培養人才做出正確選擇，勇於承擔責任，是尊重、賦權、賦能，而非操控。管理不僅追求效率與功能的運作，更是讓本具的「良能」得以發揮。顏博文深受證嚴上人「以人為本」的精神啟發，他讚歎上人是偉大的宗教家與引領人生方向的導師。

「把事情做對，與做對的事有很大的差別。」顏博文提醒青年：「人生朝對的方向走，往往比短期的成果重要。」他區分Transaction只是完成任務，Transformation則是轉識成智，完成使命。

強調先把握精神「原則」，再談「技巧」細節，正如上人所說：「以戒為制度，以愛為管理」的大方向。若是只著眼於「方法」，卻遺忘「初心」反而容易迷失方向。也唯有跳脫框架思考，在規則中創新，才能真正做好管理責任。

從贏家（Winners）、輸家（Losers）的人格特質中，顏博文觀察到「我們必須做什麼」的思維，而非「有些事必須要被做」的建議而已。贏家主動思考、付出行動提出解方並給予支援，輸家則往往置身事外，製造更多的困擾。

顏博文藉此，也說明「隨緣」並不是消極不作為，而是在全力以赴後，坦然交付結果。贏家懷抱願景，著眼於長遠價值，而非盤算一己之力。

從學校的個人學習，到出社會後的團隊合作，顏博文接著分享影響自己至深的一本書，史蒂芬柯維（Stephen R. Covey） 所著《與成功有約》（7 Habits of Highly Effective People），亦即管理上眾所周知，著名的高效能經理人的七個習慣。

習慣一BE PROACTIVE：不僅主動積極，更是超前部署的行動，顏博文提及「菩薩畏因，眾生畏果。」事先想好，方能預防未來產出不好的結果。習慣二：BEGIN WITH THE END IN MIND（以終為始，莫忘初心）。習慣三：PUT FIRST THINGS FIRST（要事第一，養成先處理重要且緊急事情的習慣）。

習慣四：THINK WIN-WIN不只自己贏，要有與人共榮，與生態共生息的雙贏思維。習慣五：SEEK FIRST TO UNDERSTOOD, THEN TO BE UNDERSTOOD（知彼知己精神，互動同理，先了解別人，再尋求別人對我們的了解）。顏博文說：「知己知彼，還要知天知地，才能百戰百勝。」習慣六：SYNERGIZE全局全球世界觀，統合資源做對的事情。習慣七：SHARPEN THE SAW一直磨劍，意為持續地精進成長。

從出生依賴到思想行為的獨立，出社會後與團隊合作，最後凝聚眾人向心力，成為傑出的領眾人才。身體生理素質PQ、智力商數IQ、情緒智商EQ、靈性商數SQ，統合身心靈是全人思維的架構典範。

「找到自我內在的聲音，進而影響他人找到自身內在的聲音。」顏博文說，「這正是上人一直在做的。」教示人人找回清淨本性的「自度」，進而再「度他」。顏博文至此隨即補充：西方邏輯思考，與佛教精神層面的思維不謀而合。止於安逸走向平庸，抑或讓人卓越，過有意義的人生？是史蒂芬柯維第八個習慣的啟發。

全世界最富有的企業之一輝達（NVIDA）執行長黃仁勳，始終擔心公司倒閉而保持高度警戒。掌握全世界九成以上高階晶片製造的臺積電創辦人張忠謀，也因競爭對手的威脅而難已成眠。顏博文分享著業內兩位頂尖領導者，「保有危機意識、具備長遠願景，並持續精進自律」的共同特質。

於加拿大溫哥華著名的BCIT學院研讀會計，同時修習商業管理課程的加拿大慈青林淳芷表示，過去對領導與管理的理解，仍停留在表面，經由執行長中、英文的深入剖析，兩者的差異與核心精神更加清晰。

聽到兩位成功人士「此刻就該行動」的迫切感與責任感，「雖然父母比我還急，但總覺得年輕可以「得過且過」。」年齡漸長後，林淳芷告訴自己：「要建立『危機意識』，未來該怎麼做？得開始下定決心去做？」這堂課使她豁然清醒。

面對「怎麼做都會有人批評」的現實，顏博文期勉慈濟青年能夠帶動社會，少一些批評，多一些支持與鼓勵，進而投入落實利他助人的行動。「人生有很多路可以走，你可以帶著信念，選擇助人的光明道路，即使人少，有些孤獨。」

「很多宗教是助人為善，但並沒有茹素護生。」國小時即立願茹素，就讀臺中弘光科技大學的第五組員汪亞橋認識慈濟後，發現其理念不僅助人更落實護生，與自己志向高度契合，因而主動加入慈青社。

課程進行間拿起手機拍攝螢幕，靦腆的他說道，「圖片上的最後一條路很少人走，就像慈青路上，其實很少人選擇走。」對生命的關注汪亞橋希望能夠助人讓人遠離痛苦，因此毅然決然走上這條人少，卻深具意義的一條路。

課程開放與執行長的互動式問答，學員們掃著QR code 低頭專注回應。面對慈善事業的國際拓展，法令複雜、風險高度，掌握全球經濟脈動、聯合國資訊及全球風險報告書等，再自忖慈濟的核心價值與現況條件，面對天災人禍頻仍，如何才能符合上人所期待的人道援助？顏執行長以專業管理能力，帶領慈濟朝永續目標穩健前行。

「人我、世代間，如何修復觀念與年齡造成的斷層？」第十一組學員郭聖杰首先提問。顏博文期盼資深志工放下既有視角，多給予年輕人授權與賦能。世代差異來自成長環境的差異，無論是年輕時與父親，或是與女兒之間的觀念落差，顏博文建議：「需要時間與耐心溝通。」

畢業於慈濟中學的郭聖杰回顧，初加入慈青時，面對傳統思維的懿德媽媽，還有學長姊，以及後來加入培育志工時的磨合。今天聽聞執行長課堂上說的：「醞釀發酵都需要一定的時間，才能展現最佳狀態與芬芳。」如今成為學長姊，他更體會相互了解的重要，並願意扮演居中協調角色，「這是我們修行的功課。」歷練後的他成熟又省覺。

老家在中國東北長春，第一組學員徐寬出生於新疆，曾在韓國讀大學，臺灣大學交換學生期間，無意間在網路上發現慈濟青年......「穿制服比手語感覺很棒。」直覺的喜悅促使他加入慈青。本科主修天文宇宙學，如今在法國專攻考古，副修多國古代語言。對於邀約朋友加入慈青時的心理壓力，徐寬現場提出困惑。

顏博文回應，青年完全被授權主辦的「新加坡慈濟青年論壇」是個成功案例，其中一位原本在聯合國組織工作的青年，因預算刪減而遭解僱，仍自費從泰國曼谷來參與，事後給予高度肯定。這讓徐寬明白，透過攝影展等多元活動邀約他人參與，心裡沒有壓力，同時能展現出青年的熱忱與能力。

參與慈青不在形式上的約束，而在於以興趣與熱情作橋樑。顏博文說明執行長辦公室成立全球發展團隊裡，十位有六位具不同國籍，藉此，也至誠邀約全球年輕優秀菁英的加入。

物質文明無匱乏之際，精神文明需要全球高階領導人的重視，尤其需要年輕人挺身發聲，顏博文呼籲指出「聯合國十七項永續發展目標（SDGs），簡單的一句話，就是Make the world better-讓世界更美好。」因應青年人才的需求，顏執行長辦公室成立國際發展團隊，誠摯邀約優秀青年徐寬加入。

正如美國知名演員Jim Carrey在2014年對Maharishi University畢業生的演講所說：「Life doesn't happen to you, it happens for you.-人生為我而發生。」顏博文勉勵青年正向積極，每一次經歷、抉擇與磨鍊，都足以塑造更好的自己。

語言不同、文化各異，卻在同一片天空下，因一念利他的初心而相遇。營隊中，青年們透過課程、服務與生活共修，學習彼此傾聽、相互成就。青春，因承擔而厚實；理想，因行動而踏實。當青年以助人為行動核心，生命的價值在利他中完成，也在付出中看見未來更好的自己。

撰文／張淑宜；攝影／楊凱誠、管海玲