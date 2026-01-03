慈濟首建預鑄屋落成、入住 楠西災民：至少再住3代

李家去年初18坪磚瓦屋因地震倒塌，全家暫遷他處，時隔1年終於搬回慈濟基金會在家園原地重建的預鑄屋。（程炳璋攝）

台南市去年初發生0121大埔地震，重創楠西區，慈濟基金會在台南市政府媒合下，挑中符合資格的6戶興建安心住宅，中途決定「建材升級」打造慈濟首次以鋼筋混凝土的「預鑄屋」，每戶成本至少150萬元以上，3日舉辦落成典禮，受災戶笑開懷「至少可再住3代」。

台南市這次約有20多戶受災戶登記慈濟基金會興建的安心住宅，透過台南市政府篩選出土地自有、獨棟、願拆舊屋原地重建等條件，挑出符合資格的6戶，分別為楠西4戶、玉井1戶與左鎮1戶，由慈濟興建安心宅。

馬姓女子在外地工作，假日回楠西密枝里的家原居住，去年初老家因地震倒塌，今年終於在慈濟基金會協助重建下，搬回家居住。（程炳璋攝）

慈濟安心宅過去皆以鋼構工法興建，這次考量山區地形與地震的傷害程度，決定提升成本，加強建築強度，首次以鋼筋混凝土打造更堅固的「預鑄屋」。去年6月動工，近日完工啟用。

在6戶預鑄屋中，李姓受災戶以栽種芒果維生，住家原為當地約18.15坪的磚造瓦房，因地震倒塌，全家5口移居水利署南區水資源分署的暫置宅，慈濟以李家作為「預鑄屋」的示範屋。

台南市長黃偉哲與慈濟基金會3日在楠西區密枝里舉行「入厝」儀式，台南市社會局送上12項日常生活品作為入厝禮。黃偉哲表示，興建預鑄屋過程歷經風災、豪雨等困難，感謝慈濟基金會一一克服，在最短時間蓋好房屋給災民居住，災民在慈濟的師兄姐身上看到社會的溫暖與愛。

時隔1年現在終能搬回家，李姓災民表示，慈濟興建的安心宅時用料實在，對堅固程度有信心，未來不用再擔心地震，開心笑稱「至少可再住3代」。

慈濟基金會在興建預鑄屋後，接著將著手在楠西區興建40戶的集合式住宅，提供災民長期居住。

