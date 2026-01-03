慈濟首建預鑄屋 民喜喊住3代

馬姓女子老家因地震倒塌，今年在慈濟基金會協助下完成重建，開心入厝。（程炳璋攝）

去年0121嘉義大埔地震重創台南市楠西區，慈濟慈善基金會在台南市政府篩選下，挑中符合資格的6戶興建安心住宅，拆建時決定以鋼筋混凝土為主的「預鑄屋」取代「鋼構屋」，工期較久卻較安全，每戶成本至少150萬元以上，3日舉辦落成典禮，受災戶肯定表示「可放心再住3代」。

地震後台南市約有20多戶受災戶登記慈濟興建的安心宅，台南市政府依據「土地自有、獨棟、願拆舊屋、原地重建」等條件挑出符合資格的6戶，分別為楠西4戶、玉井1戶與左鎮1戶。

慈濟安心宅過去皆以鋼構工法興建，這次考量山區地形與地震的傷害程度，決定提升成本，加強建築強度，首次改以鋼筋混凝土打造出更堅固的「預鑄屋」，去年6月動工拆建，近日完工啟用。

鋼構屋是以鋼材拼接為主，一般可在3個月內完工使用。預鑄屋則是預先灌好水泥模型，模型與模型之間再以鋼條焊接起來，好處是更穩定、安全，興建速度較一般平房快，但工期較鋼構屋久，成本也比鋼構屋貴。此案興建初期原規畫鋼構屋，慈濟慈善基金會評估後，改調整為預鑄屋興建。

受惠的6戶中，李姓男子以栽種芒果維生，全家5口原住在當地約18.15坪的磚造瓦房，房子因地震受損，全家5口移居水利署南區水資源分署的暫置宅，慈濟在評估各戶後，決定以占地最大的李家作為預鑄屋工法的示範屋，工程約半年完工。市長黃偉哲與慈濟基金會3日在楠西區密枝里舉行「入厝」儀式，社會局送上12項日常生活用品作為入厝禮。

時隔1年終搬回家，李姓災民表示對新房的堅固程度有信心，未來不用再擔心地震，開心笑稱「至少可再住3代」；馬姓受災戶稱讚慈濟蓋的預鑄屋十分堅固，雖是平房，地板與牆壁內都鋪上2層鋼鐵，新房子耐震級數超強，之前父母留下來的老磚房無法比擬。

慈濟基金會表示，預鑄屋落成完工後，接著將著手在楠西區興建40戶的集合式住宅，提供災民長期居住。