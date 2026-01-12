慈濟骨髓幹細胞中心守護生命與資料屢獲WMDA進階認證

慈濟骨髓幹細胞中心長期致力於推動造血幹細胞捐贈，協助血液疾病患者尋找重生契機。

造血幹細胞並非可儲存或分配的物資，而是一項高度專業的醫療行為。每一例捐贈，皆須經由患者與捐贈者之HLA（人類白血球抗原）高度配對成功，並在特定時間、為特定患者進行的一對一捐贈。因此，骨髓捐贈在醫療實務上，並不存在所謂「比例分配」或「捐贈至特定國家多少百分比」的概念。

慈濟骨髓幹細胞中心自成立以來，所有捐贈與跨境合作案例，皆依循 國際骨髓捐贈規範 及 WMDA（World Marrow Donor Association，世界骨髓捐贈者協會） 標準執行。捐贈是否進行，唯一依據為醫療配對結果與病人實際生命需求，從不以地域、種族、宗教或其他非醫療因素作為考量。

廣告 廣告

慈濟骨髓幹細胞中心所有相關統計資料與作業流程皆公開透明(https://btcscc.tzuchi.com.tw/zh_hant)，並多次通過 WMDA 國際進階認證。捐贈流程、配對原則、捐贈者個人資料保護與跨境合作機制，與美國、日本等全球57國的造血幹細胞骨髓庫一樣，皆依循國際標準，接受嚴格且定期的專業查核。

2024 年 11 月 26、27 日，WMDA 亦派遣來自不同國家的評審委員，親赴花蓮進行實地審查，肯定慈濟骨髓幹細胞中心在制度與執行面之專業與嚴謹。

慈濟骨髓幹細胞中心每年動員上萬人次志工，32年來舉辦近4000場驗血建檔活動。年補助款總計87,636,565元，其中2015-2025年間共補助598位受贈者，補助款總計逾6,460萬元。

慈濟推動造血幹細胞捐贈32年來，為健保省下約1400億元後續醫療支出。截至 2025 年 12 月 31 日，慈濟骨髓幹細胞中心配對資料庫累積建檔人數 493,984 人，其中因年齡因素已屆齡、無法再進行捐贈者為 130,702 人。32 年來，實際完成造血幹細胞捐贈案例共 7,118 例，每一例皆代表一段嚴謹的醫療評估流程與一分珍貴的生命希望。

慈濟推動造血幹細胞捐贈已逾 32 年，始終以「救人一命」為核心初心。面對血液疾病，生命不分國界，醫療回歸專業。慈濟骨髓幹細胞中心誠摯期盼社會大眾能以正確資訊理解骨髓捐贈的本質，讓善意被妥善珍惜，讓每一次捐贈，都能在最需要的時刻，守護一條寶貴的生命。

撰文、攝影／慈濟骨髓幹細胞中心