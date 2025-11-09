慈濟×專業醫護齊守護 290位脊損傷友獲全方位照護

▲前排中：長照中心主任陳芬婷(藍色洋裝)；右側起：脊損協會理事長張木藤、高雄市議員陳麗娜、社會局局長蔡宛芬、葉添浩醫師、脊損基金會董事長林進興；慈濟代表王財孟、方上榮、林景猷師兄陪同與會貴賓合影。

專業與愛心同行 高雄靜思堂舉辦脊損傷友多科義診

【記者 王苡蘋／高雄 報導】今（9日）一場結合專業與關懷的義診，在高雄靜思堂溫馨舉行，共有290位脊髓損傷及行動不便的病友接受慈濟人醫會召集人葉添浩醫師及各科專業醫護團隊的診療，提供病情穩定與健康照護。七年前因演習意外全癱的傘兵秦良丰，也以輪椅出席現場，為病友打氣，強調意志力是戰勝病魔的關鍵。

本次脊時關懷，醫齊守護高雄脊髓損傷傷友多專科義診，由財團法人脊髓損傷社會福利基金會與慈濟人醫會攜手舉辦，今年已是雙方合作的第三年。義診提供整合性、多面向的健康照護服務，涵蓋神經外科、復健科、物理治療、肝膽胃腸科、泌尿科、職能治療、牙科、心理諮商、中醫、科技輔具評估等十多個科別，同時提供血壓、血糖、尿液檢測及數位心律量測等服務，讓傷友在同一場域即可獲得即時、多科別醫療與照護。

九十位現場接受義診的病友表示，感謝基金會董事長林進興、理事長張木藤及團隊守護健康，協助聯繫傷友前來接受治療。現場還安排了按摩、義剪、輔具維修、營養講座、健康諮詢與藝文表演，慈濟師兄王財孟、方上榮與林景猷也陪伴傷友及家屬放鬆身心。

此次活動特別感謝高雄市政府社會局長蔡宛芬、科長陳惠芬、衛生局長照中心主任陳芬婷，以及市議員陳麗娜蒞臨現場關懷與鼓勵。

▲慈濟暖心義診！傘兵奇蹟現身鼓勵高雄脊損傷友。

七年前因高空跳傘意外全癱的秦良丰，當時一度生命垂危，仰賴呼吸器維生，臥床九個月。奇蹟般地，他逐漸恢復自主呼吸，並於今日以輪椅出席義診，不僅接受醫師診療，更鼓勵病友保持信心與毅力。他的父母表示，雖然兒子短期內仍需輪椅代步，但相信未來還會迎來第二次奇蹟。（圖╱記者王苡蘋翻攝）