慈濟一甲子獻禮 年度旗艦影集《鳩摩羅什 千年一譯》

承襲大愛台《高僧傳》系列精神，為慈濟六十周年重量級獻禮，慈濟傳播人文志業基金會，打造年度旗艦影集《鳩摩羅什˙千年一譯》，全面升級製作規格，實現證嚴上人「以現代科技重新為高僧立傳」的大願。今天早上開鏡記者會，選在拍攝場景之一的中影文化城，原本接近荒廢的古代建物，透過侯孝賢導演御用美術指導黃文英之手，還原成古色古香、貼近當時代背景，投入電影美術和服裝設計超過30年，成為這齣大戲重要推手。

「莊嚴譯場逍遙園。」

後秦姚興，篤信佛教，以國師禮待三藏法師鳩摩羅什，恩賜逍遙園。

藝術總監 黃文英：「逍遙園就是當時候譯經，幾千人可以譯經的地方，所以你看到很多法華經 金剛經，因為都因為有 在這裡的重大決定，鳩摩羅什才開始去翻譯，就是整個譯經大業，是從這裡奠基的。」

唐美雲歌仔戲團編劇 莊士鋐：「高僧傳1.0開始，那上人給予的最高指導原則，就是一定要求真求實。」

藝術總監 黃文英：「就是你看有一個踏，他們 他們可以在這邊閱讀書捲，然後腳上有踏 手上有扶手，然後這邊有衣架可以掛衣服，所以這就是呈現古人的生活空間。」

包含屏風、捲簾、地毯等等，力求真實呈現古代樣貌，大愛電視全新製作，高僧傳2.0升級版，從這間姚興御書房，處處見端倪，藝術總監，底蘊深厚。

藝術總監 黃文英：「拍完侯導的聶隱娘，因為聶隱娘拍很久 拍了十年，所以你大概就有這些，那時候就累積了一些時間，跟看了很多資料。」

唐美雲歌仔戲團長 唐美雲：「也為了一塊布 常常為了，就是一點點的道具陳設，她都可以來來回回，大概堅持半個月才定案。」

「並願本劇弘揚佛法慈心，光照人間 功德圓滿。」

佛教史上重要譯經師，鳩摩羅什壯闊一生，唐美雲領銜，找來金鐘影帝陳竹昇、國光劇團首席文武老生唐文華，擔綱詮釋。

唐美雲歌仔戲團長 唐美雲：「所以希望可以讓這齣，類影集 類似影集的方式，又有戲曲的基礎，又有影集的呈現方式，它完全就是一個1加1大於2。」

藝術總監 黃文英：「唐老師講一句話，她覺得能拍到這部戲，是我們的福報，所以我也覺得。」

大卡司、大製作，部分場景選在中影文化城，大還原。

唐美雲歌仔戲團編劇 莊士鋐：「尤其是西元四世紀，龜茲那個地方能夠的，歷史考據資料是偏少的，那如果千佛石窟它本身，保存的並不是那麼完整的話，那麼我們按照整個石窟發展，跟傳承的過程 我們就只能，再往更東邊的 譬如敦煌石窟，那些地方來找找看。」

「好 那我們好了嗎 妝髮，等一下喔。」

開鏡記者會，未演先轟動，為佛教留史，全力以赴。

