慈濟一甲子 五毛錢傳家寶吊

為了迎接慈濟六十周年，全台慈濟志工開始大動員，製作五毛錢傳家寶吊飾，而吊飾上面的五毛錢，也是各地慈濟志工四處奔波收集而來的。整體吊飾由三個元素組成，包含象徵竹筒歲月的五毛錢，刻著無量義經的玻璃珠，以及代表「想師」的相思豆，北中南東各地的慈濟志工，由年長的教導年輕的，一同製作。

「兩個就可以了，跑不出去就好，那個洞太(大)，就是配合它的竹子，我們就可以把它的線剪掉，然後再燒，你看就一個完成了。」

慈濟志工 黃惠珠：「那時候是高雄跟北區的，來教我們 兩天而已，因為有的人就是沒有學很完整，因為沒辦法 時間太趕了，所以他就把影片傳給我，我就看著影片慢慢學的。」

從尋找五毛錢硬幣，到合力手做，全台慈濟志工大動員，製作60周年五毛錢傳家寶吊飾。由年長志工手把手教導編織。慈濟志工 吳永發：「要包一個幣(5毛錢)，目前(線)是要一長二短，所以我們是裁了像這樣，我們把它裁起來 包好了，交給包五毛錢的 去把它包線，後來我在 因為要包幣，這個幣都是舊幣 因為都是有髒，所以我們要把它洗 要洗幣，洗幣的過程也是很繁複的。」

「可以 這條可以，謝謝感恩。」

「燒熔貼住，它才不會虛掉。」

「大小一致 顏色一致，把它擺成兩顆兩顆。」

「到2.7 就再往前面推一下，對 就2.5，最懸殊到2.6。」

吊飾有刻著無量義經的玻璃珠，以及早期的五毛錢硬幣，特地用葫蘆造型呈現。下方則串上兩顆想師豆，不只意味著吉祥和祝福，更充滿了慈濟精神。慈濟志工 游秀婷：「我一開始手不是很巧，其實我本身不太會做這些東西，我就是慢慢去摸索 看影片，現場的種子教學，最難的部分是在，包珠子跟包幣的地方，它是有技巧的。」

慈濟志工 許志宏：「要很注意，因為就是它一圈，可能要做20幾個，你如果沒有很專心的話，就是要一直重複在算，現在到底做到第幾個。」

「再一次 再一次，這隻手抓著 這隻手拿著，從中間穿過去。」

證嚴上人開示：「我要你天天 一念善心。」

慈濟成立初期，上人呼籲弟子們每天從買菜錢中省下五毛錢，投入竹筒救人。從此，五毛錢就成為了慈濟的精神象徵。如今即將邁向60周年，上人也將親手把五毛錢吊飾送給志工及會眾，象徵慈濟精神代代相傳，也時刻提醒慈濟人，莫忘初衷。

