慈濟一甲子 慈善足跡遍寰宇

至於今天上午在台中靜思堂的溫馨座談，志工們是回顧台灣和國際間救災賑災的軌跡，像是二十多年前的敏督利颱風，還有委內瑞拉水災，都有慈濟人愛的動員，上人藉此勉勵弟子們，別忘了以愛傳家，還有用善念化解災難

2004年7月的敏督利颱風，造成台灣中南部、多處淹水、土石流、坡地崩塌和橋梁沖毀的重大災情。慈濟志工當時救災救人的情景，至今仍是歷歷在目。 慈濟志工林美蘭：「 我們的物資 甚至於熱食馬上啟動，讓災民知道說，慈濟我們在背後一直在推動，一直在支持你們，希望你們能夠平安。」

慈濟志工陳彩招：「 勘災的同時 應急金一定要先到，因為我們應急金 不分貧富，因為(受災戶)家裡都淹水了，金融卡 還有印章都不見了，有錢也領不出來，鄉親他們很感動，很多人哭到說不出話來。」

愛、從慈濟發祥地台灣、繞全球。1999年12月，南美洲國家、委內瑞拉，發生嚴重的洪水和土石流災難。 慈濟志工吳玉華：「(委內瑞拉)因為有5萬人死亡，50萬人無家可歸，他們其實沒有乾淨的水喝 。」

慈濟志工李美燕：「 (委內瑞拉)那裡水災之後，水都很骯髒，災民都喝沒有濾過的水，很擔心他們會有很多疾病會產生，也因為上人的慈悲 馬上指示，所以我們慈濟就趕緊研發了，第一台貨櫃型淨水車(送往當地)。」

證嚴上人開示：「 只要和合起來，就是美善人生，這也都是傳家，也就是傳世，傳家也是傳世，傳給未來世間人。」

不論是全球苦難災區，還是國內需要關懷的陋屋暗巷，志工的愛、無遠弗屆。

