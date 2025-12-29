慈濟一甲子 盤點足跡展望未來

台灣今年面對多起天災考驗，從丹娜絲颱風到馬太鞍溪堰塞湖溢流，都考驗著社會的救災韌性。慈濟在災後啟動修繕、清理與關懷，也透過科技助力，提升救災效率。今天(12/29)在靜思精舍的慈善座談中，慈善基金會執行長顏博文，盤點2025年的慈善足跡，也提出2026年的展望。

7月丹娜絲颱風，重創台灣西南沿海，來自全台各地的慈濟志工，帶著專業與資源，深入災區，搶晴天、戰雨天，為鄉親修繕房屋、清理校園，逐步恢復日常，更在後續的家訪陪伴中，提供生活與心靈上的支持。

9月馬太鞍溪堰塞湖溢流，全台愛心串聯，前進光復，短短10天內湧入近30萬名志工，慈濟在火車站成立服務中心，透過自行開發的救災圖資平台，將人力、物力，即時分配到有需要的地方，提升救災效率。

慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「為了讓志工的派遣更有效，所以我就找幾位年輕人，一下子就把它做出來了，這個就是，有房子的代表有需要做清理的，紅色的代表它有提出清理的，但是還沒有去的，這個圖資平台，後來得到政府非常高度的肯定。」

證嚴上人開示：「人與人之間都不相識，可是人人總是會合起來，合和互協 付出無所求，都是很令人感動。」

盤點2025年慈善足跡，面對極端天氣與國際局勢動盪的挑戰，慈濟在一次又一次的經驗中，持續滾動調整、精進腳步，展望2026年，更要擴大慈悲影響力。

慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「其實上人的法，其實是可以到國際去論述 去宣揚，然後希望在國際平台上，在學術界 在聯合國，在宗教組織裡面，可以得到大家交流 認同。」

證嚴上人開示：「愛的內容，憑著每一個人的智慧，用譬喻去發展，我們都要弘揚，來做一個真正為人間有貢獻的，好人好事 才是人間菩薩。」

迎向慈濟一甲子，除了透過紀錄片與文史出版，紀錄歷史，弘揚法脈宗門，也將加強國際合作，推動永續發展、帶動共善。

