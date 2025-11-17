慈濟一直在！曼德勒寺院學校發放

距離3月28號緬甸的世紀強震已經過了七個多月，災區的重建仍在持續，而慈濟志工的腳步也不曾停歇。慈濟志工帶著滿滿的愛心與物資，來到曼德勒地區的兩間寺院學校，將每一份關懷送進受災民眾心中。

慈濟志工帶著滿滿的米糧與文具，來到曼德勒地區的綏博達雷彬寺院學校，展開一場心靈的陪伴，與希望的傳遞。

發放當天，家長們也前來陪同孩子領取文具，在一旁的空地上，聆聽志工解說與分享。

家長 多欽叁密：「薪水少不夠用 買不了什麼東西，對我們幫助真的很大，像現在(孩子們)需要課本之類的，我們(經濟)周轉不過來，沒能力買給他們，你們的幫助 讓孩子文具都備齊。」

在曼德勒的耶忒瑪索嚴寺院學校，慈濟志工帶著愛與關懷，為受到強震影響的師生送上實際的支援與心靈上的慰藉。

學生 欽博偉：「因為在鄉下 學校由於政治原因關閉了，所以來到了這裡(上學)，我聽到法師們說台灣團隊要來捐贈，說是有三善，要說好話 要存好心 要做好事，很開心 很高興 也很感激。」

19歲的蔑吳怡是這次最年輕的志工之一。第一次看到如此貧困的孩子，她的心中湧起強烈的憐憫。

志工 蔑吳怡：「我從小沒去過那麼貧困的家庭，真的感到非常難過，看到那個小妹妹哭的時候，我必須強忍著淚水。」

慈濟志工 欽珊達守：「我們把米 油 還有文具送來了，對父母來說是米和油，對孩子們來說就是，文具 書本 鉛筆 圓珠筆，孩子們很高興，父母們在生計方面，也輕鬆了一些。」

把物資送到最需要的地方，每一次發放，都是一堂愛的教育課。

