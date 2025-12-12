慈濟 x SDGs 多方合作見曙光
「珍珠計畫」(Project PEARLS)是一個非政府組織、一對母女看到馬尼拉貧民區的照片後，所創立的。她們幫助孩子們接受教育，打破貧困的惡性循環。因為發現許多貧民的視力問題，造成謀生與求學障礙，向慈濟眼科中心求助，免費檢查視力、配眼鏡，攜手幫助貧民。
29歲的瑪麗，因為女兒獲得珍珠計畫獎學金讓她有機會學會鉤針編織謀生。但命運急轉彎，她的視力變得模糊，工作也越做越吃力。慈濟眼科中心，幫助她看見希望。
病患 瑪麗：「很多人不知道你們為我們做了什麼，但對於受到幫助過的人來說，這真的意義非凡。」
為了幫助這些努力生活卻面臨健康障礙的貧民，非政府組織珍珠計畫向慈濟眼科中心求助。16歲的傑奎琳，看不清黑板有六年了，為了不增添家裡負擔，她默默忍耐，直到有機會免費配眼鏡，視力變清晰，更有信心追求護士夢想。
病患 傑奎琳：「我忍受這一切 持續努力學習，原本想等媽媽賺到額外的錢，就能給我買一副眼鏡，感謝慈濟贈送的眼鏡，也感謝珍珠計劃給我們這個機會。」
26歲的莉莉貝絲則是珍珠計畫培育出來的特教老師，接受慈濟眼科團隊的幫助，更堅定投入愛的教育。
病患 莉莉貝絲：「因為有些人擁有美好的心靈，幫助我們 即使在黑暗中，也有機會找到光明，正是他們給予我們希望，鼓勵我們努力追求，更美好的生活。」
對資源匱乏的貧民來說，一副眼鏡不只是看得清楚，更是人生的轉折點。
更多 大愛新聞 報導：
菲律賓眼科醫療之愛 點亮心靈珍珠
颱風接連襲菲 重創宿務接力關懷
