慈濟60 [改變]愛不止息 手心向下的約定-盤姵君

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慈濟六十志工人物盤姵君。基隆地區慈濟志工盤姵君和先生楊建鴻，早年開設補習班，因為不忍心當地許多弱勢家庭的孩子、特教生下課後沒人照顧，自暴自棄，於是免費為他們輔導課業、提供晚餐；不少孩子長大後，成績表現優秀，雖然課業繁忙，依舊回班上幫忙照顧學弟妹，更懂得回饋社會，他們跟著盤姵君參加慈濟關懷、環保行動。盤姵君和楊建鴻付出很多，至今補習班、住處仍都是用租的，他們只希望孩子做個好人，有朝一日能夠手心向下，幫助別人。

課輔班家長 陳心玲：「(先生)車禍離開的時候，文杰那時候才8歲。盤老師跟她的家人都幫我照顧小孩，然後她也幫我輔導我的工作。她跟我說，以後她(這裡)就是我的娘家。」

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黃瑋倫父親 黃建忠：「有沒有看過人家用膠帶去捏出一隻恐龍，是立體的喔。」

慈濟志工 盤姵君：「他領完(獎)以後，因為他不知道什麼狀況，領完之後他一直在台上。他爸爸說我在下面哭，這種特教生竟然可以讓他上台領獎。」

慈濟志工 盤姵君：「文杰，你是我最驕傲的學生，他(黃瑋倫)就在旁邊，老師，我呢?我呢?來 你是我的什麼學生」

黃瑋倫：「最優秀學生。」

慈濟志工 盤姵君：「我們將來只要做一個好人就好，也做一個手心向下，可以幫助別人的人。」

慈濟志工 盤姵君：「(附近)就是行政區裡面的中心點叫仁愛區，仁愛區的邊緣，我們應該是屬於蛋殼(區)。往下走三坑，就(以前)礦坑。我這裡的孩子狀況都是這樣，單親的、隔代的，然後就特教生。就像這個孩子他是單親的，就讓他先吃飽，功課寫好才回去。」

盤姵君，39年校園大愛媽媽，原本開設補習班；順著因緣，轉為弱勢家庭孩子的避風港。

慈濟志工 盤姵君：「把(課業落後)學生留在學校，然後安全問題誰照顧？他們(家長)送到別的補習班，人家沒有要接這樣的孩子。然後我就把小孩偷偷帶回我家裡教。」

課輔班孩子 曾文杰：「對於工程或者是科技比較有興趣，對AI算是很有興趣。」

「它的重點是什麼？哪一個字最重要？」

如今就讀成功高中的曾文杰，小學一年級由新住民媽媽帶著，來到盤姵君班上，他的父親剛過世。

課輔班孩子 曾文杰：「所以很多事情突然一夜之間就改變了，也沒有安全感，不過我還是告訴自己，要堅強。」

課輔班家長 陳心玲：「盤老師就站出來，讓我安心上班。盤老師就好像心理醫生一樣，幫我照顧小孩。她就帶文杰也帶我，去參加靜思堂辦的親子成長班。」

陳心玲當時沒有工作，家庭經濟陷入困境，盤姵君一邊幫找工作，一邊幫帶孩子，在班主任、志工身分之間轉換；這只是其中一個例子。

慈濟志工 盤姵君：「(父母)入監的、入獄服刑的、流氓地區、賭博的(家長)。」

帶孩子，難的不只家庭背景複雜；孩子也特殊。

「(我就是要老師的電話。)你去楊老師那邊。」

「(這樣考卷會痛喔。)我不要。」

慈濟志工 盤姵君：「我還要看他臉色，還要讓他甩門。「(自閉症？)對。他(黃瑋倫)以前在我的教室亂畫。上人講的不是看他(學生)的成績，是看他的優點。」

課輔班孩子 黃瑋倫：「幼稚園大班開始，我是比較皮，越長越懂事。」

盤姵君特意帶孩子進環保站學習資源回收、為大地淨灘；曾文杰就讀競爭激烈的公立高中，仍堅持回饋。

課輔班孩子 曾文杰：「我是每個禮拜五的時候，去師姑那邊幫助安親班的小孩，這樣大概是(晚上)5點到9點。親子成長班，每個月的其中一個禮拜日去的。」

回饋，來自感恩。25年，盤姵君和先生楊建鴻，跟北區教聯會共同幫助超過200個孩子，自己卻連房子跟教室都是租的。

慈濟志工 盤姵君：「其實以補習班來講，我早就有能力可以買房子了。(曾經)一個補習班可以100多個人，我那時候請了七個老師。(目前)還在租房子，只剩下我跟我先生兩個人力。」

用心陪伴，對孩子期許卻很單純。

慈濟志工 盤姵君：「我們將來只要做一個好人就好，也做一個手心向下，可以幫助別人的人。」

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