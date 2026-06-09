慈濟60 [改變]愛不止息 走進社工路-卓素霞

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慈濟基金會高雄分會社工卓素霞，是莫拉克受災鄉親，當年卓素霞從富足生活到一無所有，從雜貨鋪老闆娘到NGO職工，一路走來雖遭遇族人質疑，曾想過要放棄，不過看到志工一路相陪、無私奉獻精神感動，夫妻倆齊心服務杉林大愛園區住戶，逐步為弱勢孩童及銀髮長者開辦課輔班與長照學堂等等，從受災戶變身社工，心裡滿是感動。

「當我們離開災區的時候，真的是一無所有了，當我們出來，這麼多人給我們(愛與房子)，這一切真的很多了。」

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慈濟慈善基金會社工 卓素霞：「從直升機這樣看下去，看到我們整個山體都被破壞，其實我們心裡也是很難受，當下會覺得說，天啊，我們整個村莊部落怎麼在瞬間就毀掉了，那時候一直流著眼淚。」

受災鄉親 林俊雄：「家都已經變成這樣子了，要過去都是泥，根本就進不去。」

2009年莫拉克，讓原在那瑪夏山區開雜貨店的卓素霞夫妻一無所有。

受災鄉親 卓素霞：「就聽到聲音，看到土石下來的時候，土石高到大概比人還要高，同時有聽到很多尖叫聲，啪的一聲滾石，前後大概10秒鐘吧。」

聽說慈濟要幫族人蓋永久屋，夫妻加入以工代賑，甚至當志工一起安撫其他災民，不過過程一度遭族人誤解。

慈濟慈善基金會社工 卓素霞：「我也會想過我想要離開，我想要自己去創業，也不用說很委屈，我覺得很大的原因是，看到身邊這麼多志工，他們比我們還要辛苦，他們沒有薪資耶，他們這麼的用心。」

杉林大愛園區日照中心照服員 林俊雄：「不管人家怎麼講，講不完，我們還是做，就是做做做，我們都是用實際行動，不會想很多，我們看到是(慈濟)真，也看到很多一些感動。」

工人加班、慈濟志工動員難以計數，就這樣創造了88天興建永久屋的奇蹟，還幫居民蓋了教堂。

杉林大愛園區日照中心照服員 林俊雄：「我們今天特別找ㄧ下，當地原住民這邊最年長的先生。」

慈濟慈善基金會社工 卓素霞：「他平常都會去運動，很重要的事情，就是把自己照顧好，有照顧好自己，那個心才能照顧更好。」

杉林大愛園區日照中心照服員 林俊雄：「他當時要進來的時候，族人一直問他哪有可能，人家要給你房子，房子很貴的，而且還要幫你蓋教會，他就說相信神會安排，居然實現了，過程裡面已經邁向17年了。」

翻閱從泥土堆搶救回的照片，慈濟大愛園區永久屋讓夫妻對未來燃起希望，卓素霞也從受災戶進修變身社工員。

慈濟慈善基金會社工 卓素霞：「在我們這個杉林大愛園區，是有很多想要付出的人，那一股的能量造就了，我往前去推兒少(課輔)，婦女(技藝)還有老人(長照)這部分。」

「我們要去找師姑，我們的師姑呢，這是要給你的(什麼呢)，沙其瑪啊，進來坐啦。」

慈濟慈善基金會社工 卓素霞：「阿媽以前從以工代賑就接觸慈濟，好像也有接觸到上人哦，後來也有跟我們的環保志工，做環保菩薩(有跟簡師兄做環保)。」

探訪社區長輩，是擔任社工卓素霞的例行工作。

杉林大愛園區住戶 官月紅：「就像姊妹一樣好，(他們都來關心你們)會啦 很關心，(關心我們這裡的老人對不對)對啊。」

慈濟慈善基金會社工 卓素霞：「不過過去它有多麼地辛苦，我覺得都熬過來了，我的工作就是在照顧人，這區塊更需要我心的能量要很夠，所以我會持續在這個區塊持續努力。」

17年過去，現今擔任杉林大愛園區日照中心照服員林俊雄，及早成為慈濟社工的卓素霞，一個照顧園區長輩，一個專攻園區幼童。

慈濟慈善基金會社工 卓素霞：「陪伴的這些孩子，大部分是隔代的孩子，我有什麼能力可以幫他們，就是讓孩子覺得他在你旁邊，他是安定的，他是開心的。」

歷經災難的夫妻認為，既然老天爺讓他們存活下來，他們肩上就要背負更多責任。

慈濟慈善基金會社工 卓素霞：「用上帝和菩薩的心，去照顧跟我們有緣的這些人。」

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