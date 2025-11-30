慈濟x亞洲中央銀行 一指傳善電子捐款

說到賺到錢，賺到多餘的錢，或許不少人都會先存到銀行帳戶裡，如果想要做好事，現在不用把錢領出來，只要透過手機就可以捐款，慈濟印尼分會，就跟印尼的「亞洲中央銀行」簽署合作備忘錄，計畫要推出一款，慈善捐款功能的APP。

倒數啟動，就是那道光，彷彿看見慈善在科技領域的一席之地。

亞洲中央銀行副總裁 約翰：「這是亞洲中央銀行與，慈濟印尼分會之間，非常不可思議的一項合作，(App)讓捐款變得更方便。」

一紙合作備忘錄，印尼慈濟跟銀行主管簽下「希望」，因為即將上架一款手機App，想捐款給慈濟，不用記帳號、更不用跑一趟，手機上點選幾步驟，動動手指肌肉，愛心快遞秒送達。

慈濟印尼分會執行長 劉素美：「希望說可以讓更多的人，來了解慈濟，也加入慈濟，那因為BCA(亞洲中央銀行)，它在印尼是分布最廣的銀行。」

慈善團體與銀行強強合作，還公布另一個新合作，若是BCA的信用卡用戶，刷卡點數能直接兌換成慈濟捐款。有了科技加持，慈善募款，能見度更高、募集範圍更廣。

