慈濟x犯保協會 伴受害者與家屬獲"馨生"

2024年10月9日，慈濟基金會和犯罪被害人保護協會，簽署合作共善備忘錄，目前已服務台中、彰化、南投、雲林和嘉義地區共18個重傷馨生人家庭。由於雙方默契良好，個案持續增加。其實、雙方合作的構想，源自於1999年6月的台中廣三百貨槍擊案件，當時一名孕婦被流彈波及，至今仍是植物人狀態。這起案件讓犯罪被害人和家庭，長期照護的壓力和需求，浮出檯面。於是、讓了讓所有的重傷馨生人家庭，擁有更完善的照護體系，犯保協會和慈濟基金會，攜手打造長照、醫療、關懷和資源連結的多方位服務。

2023年3月，彰化市一起重大車禍，一名男子吸毒駕車，失控連續追撞前方7輛汽機車，6人受傷，被害人張慧娟的傷勢、尤其嚴重。

廣告 廣告

張慧娟的先生 鍾方元：「 (太太)右腦傷得太嚴重了，不管怎樣 我就是一個信念，我孩子不能沒有媽媽，我也不能沒有太太。」

「 祝你生日快樂，你第一個願望是什麼，媽媽 祝你早日康復。」

慈濟志工 黃莉琳：「 本來一個很好的家庭，2個小孩子 然後先生為了照顧，這個太太 他就是直接辭職，專心回來照顧她。」

馨生人 張慧娟：「 我要感謝他(先生)，對我不離不棄。」

生命艱難時刻，犯罪被害人保護協會和慈濟基金會，攜手協助馨生人家庭。

犯罪被害人保護協會彰化分會專員 許晏珚：「 協助(馨生人)的部分，是包含像訴訟(肇事者)的部分，提供一些物資 生活上的物資，或是提供一些慰問金，慈濟這邊 也是幫助非常多。」

「 腦部要再做一個斷層掃瞄，因為她(腦部)水腫 會頭暈，然後會有癲癇的症狀。」

張慧娟的先生 鍾方元：「 她(太太)的負面(情緒)也是很大，因為她認為，她這麼漂亮的女孩子，因為這樣子(車禍) 變成這樣子，她也會很想不開。」

張慧娟的先生 鍾方元 與 慈濟志工：「 這一路下來， 你們都一直很關心我們，我們真的是很感謝。」

慈濟志工 黃莉琳：「 (鍾家人 去年)這次去參加，七月吉祥月的時候，他(鍾先生)就回來跟我說，他覺得 他看到我們的正能量滿滿，有給他一個(心靈)注入，看到他 從以前眼神，有時候會覺得很茫然，到今天 到現在，他已經很清楚知道，他的路該怎麼走。」

犯罪被害人保護協會副執行長 尤仁傑：「 犯保協會在去年(2024年)，10月9號，跟慈濟簽訂了這個合作備忘錄，慈濟長期以來 對於關懷慈善事業，甚至在醫療上 都有非常專業 。」

犯保協會第一位馨生人，要追溯到1999年6月。當時、台中廣三百貨門口的槍擊案，孕婦莊嘉惠被流彈波及，腹中胎兒死亡，自己成為植物人。

台中慈濟醫院護理之家護理師 柯秀蓉：「 (莊)嘉惠她目前就是，植物人的狀態，(每天)就是用24小時去照顧她。」

莊嘉惠的媽媽 熊玉蘭：「 可以放心(女兒)，好像是還在家裡照顧一樣。」

台中慈濟醫院副院長 莊淑婷：「 被害人的家庭 因為他們，(家屬)在照顧一些重傷者，然後身心靈 都百般地受折磨，因此犯保協會跟我們慈濟基金會，還有我們慈濟醫療志業體，三方面就共同合作。」

犯罪被害人保護協會董事長 張斗輝：「 慈濟相關體系， 對於撫慰(馨生人)生病，或者是重傷這些的家屬，非常地有經驗。」

慈濟提供長照中心、人醫會醫療、急難救助和社會資源連結，讓受害者家庭、得到全方位的照顧。

慈濟志工 蔡明模：「 透過慈善的進入，讓這些的家庭，不會因為照護上(醫療費)，而致使家庭的經濟，落到貧窮線以下，讓他們知道背後，有一個可以依靠的(後盾)。」

犯罪被害人保護協會顧問 林坤賢：「 以前做不到的 現在要來做，上人也非常有悲心，他知道我們政府的困難，願意幫忙(犯保協會)，所以我們在(慈濟)基金會，慈濟的師兄師姊，跟犯保(協會)的同仁，跟政府一起來 我們才有辦法，把這個區塊做得好。」

更多 大愛新聞 報導：

關渡上人行腳 師徒對話美善交流

冬日與師對話 心念不轉成就未來

