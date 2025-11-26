慈濟x SDGs 科學找水 辛巴威生命工程

在辛巴威鑿一口井最起碼要一萬美元，價格不但高昂，最關鍵的是能否測出正確的出水點，否則挖出乾井的情況時有耳聞。慈濟的辛巴威水井團隊不但有傳統古法當作依據，更有最新的測水工具，透過科學數據來尋找最精準的出水點。

慈濟志工 艾薩克：「那如果電子測量從這頭到那頭， 總共10公尺， 所以我們要沿著每10公尺(測量一次)， 我們會根據地層來判斷， 要下鑿到150公尺的深度。」

慈濟志工 朱金財：「這是我們經驗的累積， 這是最傳統的， 這是比較快速，找到地下有沒有水， 沒有水它是不動的， 那我們走要很慢 很慢， 如果地下有水的時候， 這兩根銅棒 它會交叉。」

這是辛巴威人深信不疑的「探水術」，稱之為「水脈感應」，透過銅線去感應地表下方有沒有水氣，水氣流動所帶動的磁場就會驅動銅線棒移動。

慈濟志工 朱金財：「我們會或許在原地退一兩步， 然後再看 它已經這樣的時候， 那我們先確定 這個點 這交叉點， 底下有水的反應， 那我們就會把它做一個記號， 我們還是要用一個經緯度 再試。」

大愛電視資深製作人 許斐莉：「有了有了 真的，我現在手非常放鬆 我的手，幾乎沒有握住這個銅線，我就是這樣輕輕架著而已，它自己轉過去，很強的能量 我沒有動它。」

不可思議的「水脈感應探水術」，是鑿井之前拿來做為參考的依據。一旦透過銅線棒測出可能的出水點，接下來就要利用經緯度拉線的方式，沿線在每一公尺詳細測試，找出最準確的出水點。

慈濟志工 朱金財：「有水沒有水， 最關鍵的就是測水，這學校已經鑿了， 在校區內4口井，在這裡一口井 總共5口井，這都是100公尺深的都是乾井，他們也請測水公司來測， 但是鑿了以後，還是沒有水 沒有水，他們知道說慈濟的，測水團隊非常的厲害。」

這種稱為PQWT的測水儀器，能夠跑出地下岩層的剖面圖，標示出這個可能出水地點的深度，曲線則代表地下水在裂縫中流動的狀態。而V字型的最低點，就是擁有豐沛地下水的出水點。

慈濟志工 艾薩克：「當我們看到藍色 意思是這個，岩石或物質是鬆軟的，綠色代表這個岩石不硬也不軟， 是等中等的，然後我們看到黃色 橘色，意思是這邊的岩石很硬 像花崗岩。」

解剖圖的判讀，會是相當重要的關鍵。這也是辛巴威的水井團隊正在跟朱金財師兄學習的地方。

慈濟志工 艾薩克：「他會分析這個解剖圖，然後跟我們討論。」

在傳統與科學之間擷取優點，經過多年的努力，慈濟的水井團隊已經在辛巴威打響名號，正在朝完成5000口井的目標大步前進。

