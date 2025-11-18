慈濟xSDG 惜食教育光盤行動

台南慈濟小學推動「光盤行動」，全校午餐廚餘從每天35公斤降至3公斤，現在平均每班廚餘量僅120克，減少以往9成的廚餘量，這怎麼做到的?南慈中小學生從調查班上同學的喜好口味，也結合中央廚房營養師，把學生比較不青睞的芹菜和香菜減量，並在菜色多做變化，此外還有小志工量測廚餘，幫忙記錄每班吃的量，好讓廚房志工精準配量，小學生帶頭實踐SDG12負責任消費，展現完美的剩食成果。台南慈中中央廚房營養師 葉佳紋：「前面兩道會是比較下飯，例如炒蛋 豆腐，這些提供蛋白質的菜色，另外兩道菜就會是，白色菜跟綠色菜，最常剩下就是綠色蔬菜。」

台南慈中營養午餐，四菜一湯中，青菜要受學生青睞，廚工絞盡腦汁。台南慈中中央廚房營養師 葉佳紋：「因為打開那一個剎那，至少不是整個都是蔬菜的感覺，視覺也很重要，孩子們不太愛芹菜類的東西，百頁上面可能會放一些香菜芹菜，那我們就偶爾放 不要常常放，因為我們其實為了點綴。」

廣告 廣告

台南慈中國小部教務主任 顏秀雯：「小朋友到中央廚房去觀察，午餐變成廚餘，讓他們非常震驚，所以他們就發起了光盤行動。」

響應SDGS，減少食物浪費，小學生結合營養師，從源頭開始，要讓每道菜，全都被清光。餐桶內菜色紅橙黃綠，賣相就吸引人，打菜小尖兵，看每個人手指頭打菜。台南慈中國小部學生 葉冠成：「比大拇指是多，小拇指是少，(所以你比什麼 多) 對。」

台南慈中國小部學生 李晏倪：「菜要吃光光不能浪費 (為什麼)，因為如果浪費了，我們的菜是有人煮的。」

全班打餐一輪，還有剩菜，別擔心，老師出絕招。「這邊 好。」

台南慈中國小部老師 莊愷意：「我菜會先配，因為菜小朋友比較，就是要鼓勵 需要鼓勵，他們才會(吃)。」

「有吃完嗎 (沒有)。」

「(廚餘)597(公克)。」

一批負責量測每班 產生 廚餘的小志工，做最後把關。台南慈中國小部學生 張媗甯：「有宣導的班級，會比較少一點(廚餘)，他們會選擇減量，或者是請大家多吃一點，所以廚餘量就會明顯有減少。」

台南慈中國小部學生 林建霖：「會很有成就感，就剩很少廚餘，然後也不會花很多時間，在那裡量廚餘。」

家長 王智勇：「現在都會 說飯一定要吃光，在家也是一樣，以前可能多少剩一些，現在會知道 ，這個教育就會影響他們。」

國小部以往一天35公斤的廚餘量，現在減為5公斤以下，光盤計畫逐漸完勝，小學生也能做個負責任的消費者，以實際行動，實踐永續。

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

