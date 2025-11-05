慈濟xSDG 美停糧食券 擴大蔬果發放

美國 俗稱食物券的「營養補充援助計畫」（SNAP）因預算僵局面臨暫停，數百萬低收入戶食物短缺。雖然政府部分恢復補助，但民間力量迅速動員。慈濟基金會等慈善團體，宣布擴大發放規模，彌補社會福利的巨大缺口。這凸顯了民間組織在政府機制受阻時，作為社會安全網最後一道防線的重大價值。

食品救濟站經理 湯姆：「 我們發現前來領取食物的人數，增加了約15%到20%，過去幾天很多人，都向我們捐贈了食物，這非常有幫助。」

SNAP受惠者 海瑟：「 我每天工作10到11小時，有時甚至一周工作6天，才能勉強維持生計，現在連伙食費預算都沒了，這真的讓我很沮喪。」

SNAP受惠者 羅納德：「 我妻子去世了，食品價格上漲了，我不得不申請食品券，我很慶幸能領到，但現在政府想取消我們的食物券，我覺得我們很需要它，我們年紀大了，我只想讓政府明白，別剝奪我的食物券，這等於是判我死刑。」

美國慈濟志工 李愛萍：「例如說我們這一次發饅頭，對於中國人以外的族群來講，他們不熟悉 什麼是饅頭， 我們志工要主動和他們講解，甚至告訴他們，我們要怎麼弄這個饅頭，希望他們拿到我們食物之後，不會因為不會處理 ，或者是沒有看過，而把它丟掉 造成浪費。」

慈濟美國總會慈發處主任 曾文莉：「 SNAP斷炊 60年首度延遲發放，飢寒交迫 弱勢無力購買食物，加緊備貨 攜手食物銀行發放，消弭飢餓 解除弱勢民眾窘境，新鮮發放 豐盈蔬果均衡營養， SNAP未恢復 愛心糧食包應對。」

