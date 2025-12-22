慈濟xSDGs 印尼援建2500屋

受極端降雨，和森雅氣旋的雙重影響，印尼蘇門答臘省，從11月中旬起，連續強降雨，引發山洪土石流，包括亞齊特別行政區、北蘇門答臘省與西蘇門答臘省受災最為嚴重。災後，位於蘇門答臘島上的棉蘭慈濟志工，立即啟動援助計畫，除了發放生活物資，也調集重型機具協助亞齊街道清運垃圾，這兩天更迅速跟政府簽下援建大愛永久屋的MOU，在一邊尋覓適當建地的同時，也同步為已經找到安全建地的北蘇門答臘省四處災區，舉行簡單的大愛村動土儀式。整條河都是黃澄澄的泥水，鏡頭拉近一看，居民的家園也被洪水沖得七零八落，有些區域甚至整片被土石流和枯木覆蓋。巴迪利鎮長辦公室秘書 哈薩努鼎：「洪災發生當天 有個村莊，整個被土石流淹沒 災後我們，一直接到失蹤人口的提報，三周了 還有5個人尚未找到。」

受極端降雨和氣旋的雙重影響，11月中旬開始，印尼蘇門答臘島的三個省，發生非常嚴重的洪澇災情，洪水退去後，棉蘭慈濟志工已先後多次，前往幾個重災區進行物資發放慈濟志工 陳侯宏：「來到災區 親眼看到這麼多居民，他們的家被土石流或洪水沖走，有的輕微 有的整個家都沒了，災後 看到他們不知何去何從，我們志工都很心生不捨。」

除了緊急救援，這兩天慈濟印尼分會，更迅速與政府達成合作共識，第一階段將先在北蘇門答臘省的四個災區，援建648間大愛永久屋內政部長 狄托：「如果大愛屋要在原址重建，可能會再次面對土石流的風險，我們不希望這樣的風險再次發生，因此選了其他土地建大愛屋。」

這次慈濟與政府的合作，拍板定案的速度急切，因為受災居民目前都無家可歸，周日一整天，政府和志工就接連走訪四個縣市，舉行簡單的動土儀式住宅與居民區部長 馬魯阿拉爾：「你們(慈濟)對受災居民的愛心，也不是只有這次要蓋大愛屋，不論在中蘇拉威西或者亞齊，你們始終以善心幫助那些，遭遇天災的同胞 我向你們，致上最誠摯的感謝。」

受災戶 梅芬：「十分感謝(慈濟要幫我們蓋房)，祝福您們所有志工長壽安康， 未來也能持續為有需要的人，付出愛心。」

