慈濟xSDGs 孩子的命運由水決定

在辛巴威，一旦離開首都，步行取水就是每個小孩的宿命，有的學校會因為缺水，教小孩走路去打水，孩子們的課業經常因此中斷。慈濟十年前關懷的孩子雷蒙，十年來家鄉依然用水窘迫，他來到首都，加入慈濟的水井團隊，期盼能扭轉辛巴威孩童的宿命。

在首都哈拉雷南方111公里處，蒙多羅一片乾涸。七歲的坤代，每天都要跟媽媽走路去取水。村子裡面的這口井，走路不到500公尺就能抵達，但是地表水的水質混濁，只能做為生活用水。

坤代的媽媽 茱蒂絲：「我們用水很省，一桶水 拿來洗餐具， 用剩的水 再洗毛巾。」

坤代：「每次取水都要走很遠，很累。」

坤代的媽媽說，比較理想的水源在3公里遠的地方，如果有驢子可以借，就比較輕鬆。沒驢子的時候，就會帶坤代或是他的哥哥走路去取水，非常辛苦。

慈濟志工 朱金財：「最主要是氣候變遷 真的， 我覺得是滿恐怖的， 在辛巴威 我覺得說， 大概是每4年到6年， 這一定會有一次很嚴重的乾旱 。」

從1990年代開始，辛巴威歷經了五次大型乾旱，其中三次都跟聖嬰現象有關。降雨量減少，造成辛巴威有45.7%的人口面臨水源不足的現象。

離開首都，小孩幫忙取水已經是司空見慣的現象。2015年時，十歲的雷蒙，每天都要陪媽媽走十公里取水。

雷蒙的媽媽 黛博拉：「(每天都這樣嗎) 每天，(3或4次嗎) 對。」

雷蒙：「(很累嗎)， 對我很累。」

十年後，雷蒙和爸爸搬到首都工作，家鄉的媽媽還在步行取水，但在這裡，用水方便很多。

雷蒙：「 通常這個水龍頭，有出水的話 就得付月費， 沒有壞掉的話，(你是說要付多少錢) 2塊美金，(2塊一桶嗎) 不是一桶， 是一個月 可能是一個月吧，對一個月2塊美金。」

一個月只需要付2塊美金就可以無限制用水，但是雷蒙還是很節省在用水，父子兩一天只需要用一桶水就夠了，一個禮拜洗一次衣服，也只需要用五桶水。在都市有自來水可以用，但雷蒙還是心繫家鄉辛苦的媽媽。

雷蒙：「在老家鄉下， 我們要走很遠去取水， 希望村子裡，可以有3口 到4口井， 現在只有1口井不夠用。」

在雷蒙父親的鼓勵下，雷蒙加入了慈濟的水井團隊，這天，朱金財師兄授予他志工背心，正式成為水井團隊的一員。祈願，在眾人的努力下，步行取水不再是辛巴威孩子的宿命。

