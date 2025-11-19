慈濟xSDGs 感恩節真實義

美國民眾為了迎接感恩節，很多人著手準備禮物。慈濟志工為內陸慈少安排課程時，設計環保手作，讓慈少可以送給想要感恩祝福的人。同時，這次的課程也聚焦在生活中的垃圾減量與節省水資源，了解3R如何落實。

金屬罐子和紙張，重複利用，作為禮物。老師徵求舉一反三，環保行動。

慈少 葉子瑈：「在家可以怎麼再利用東西呢，我的回答是 我們的紙張，正反面都能用到 不是只用一面。」

玩個遊戲，學習投遞分類更精準。

慈濟志工 余淑婷：「這種材質 買水果的時候會有，它是不能夠回收的，還有蛋盒 也是要看材質，像我手上這種就不能回收，它中文叫做保麗龍。」

慈少 梁程霖：「在課堂中 我們談到三個重要的R，也就是減量 再利用 以及回收，而這三者的順序很關鍵，我們應該先從減量做起，如果真的需要使用某樣東西，就要學會再利用 最後才是把它回收。」

