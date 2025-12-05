慈濟xSDGs 支撐加州弱勢健康

來看美國有一群人，他們是沒有被醫療網接住的「8%」。「平價醫療法案」，俗稱的「歐巴馬健保」頒布以來，美國醫療保險覆蓋率衝上92%，但仍有8%民眾，無力替自己投保。其中「貝克斯菲爾德」，是位於加州中部的一座城市，慈濟在當地舉辦義診已經26年，每次報名都大排長龍。我們採訪到患者，他們很多是農民以及工人家庭，除了表示負擔不起保險，更別談慢性病長期拿藥，所以義診對他們的重要性可見一斑。 天不亮，義診團全員上車，巴士在加州的公路疾馳，從暗夜，開到金黃的晨光爬上山巒，光為這場醫療外送行動，就要奔波兩個多小時。慈濟慈善基金會國際長 曾慈慧：「因為政府的一些狀況，(居民)然後不願意出來(看病)，可是又碰到，自己常態性的疾病，需要靠藥物來控制，所以他們都會很積極地，了解慈濟什麼時候出來，來義診的現場。」

如此大陣仗，早上六點民眾外面就排好了隊，像等偶像走上星光大道，因為在他們觀念裡，見到醫療團，等於吃到定心丸。民眾 路易斯：「我是在臉書上了解到，他們提供的這項幫助的，嗯 我來這裡，就是為了利用這個機會，因為我們沒有保險，所以無法接受治療，我今天來這裡，主要是為了治療自己。」

廣告 廣告

沒有給付，意味原價看診，荷包都要喊救命，有人住在連藥局都沒有的小地方，再遠也要到。民眾 崔西：「(居住地)沒有醫生 沒有醫院，只有一個小診所，要知道 如果沒有你們，我們中的一些人 根本無法去看醫生，部分藥物 包括降血壓藥 安眠藥等等，所以我們來這裡 就是為了這些。」

美國醫療體系龐雜，醫療過度商品化，窮人不敢生病，慈濟把醫療資源輸送到手上，讓他們不用因現在、甚至未來病，預支煩惱。

更多 大愛新聞 報導：

加州義診關懷不輟 走進貧病之中拔苦

慈濟xSDGs 靜思茶道傳妙法

