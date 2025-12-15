慈濟xSDGs 教育修復內戰創傷

戰火摧毀了家園，也奪走了無數孩子的童年與未來。敘利亞內戰結束滿一年，在漫長的衝突中，有的孩子失去了父親，有的學會壓抑情緒、放棄夢想。然而在土耳其的滿納海國際學校，讓他們重新找回生活的方向。土耳其的滿納海國際學校，敘利亞難民孩童重建希望的避風港。敘利亞內戰結束一年，學校舉辦了特別的慶祝活動，對這些孩子來說，這是一場屬於他們自己的重生儀式。學生 穆罕默德：「我的父親在塞德納亞監獄被捕，並在那裡遭受酷刑而殉難，今天 我感到無比欣慰，因為敘利亞的戰爭結束了，塞德納亞監獄的囚犯也已獲釋。」

穆罕默德曾因家境困難被迫輟學打工，為了幫母親分擔生活壓力，直到進入滿納海國際學校，得以擺脫童工生活，全心投入學習。學生 穆罕默德：「我覺得學校就像我的第二個家，老師們待我如同家人一般，這種溫暖如家的氛圍，幫助我走出了因父親缺席，而產生的悲傷。」

痛苦，讓人變得更堅強，愛，讓人充滿力量。老師們見證了穆罕默德的轉變。老師 Ali Baloglu：「穆罕默德在失去父親後，帶著傷痛和破碎的心靈，來到土耳其，但當他進入滿納海國際學校後，他的人生徹底改變了，學校給他情感心理和經濟支持，減輕了他的負擔 學校成了他的家。」

老師 Hafize Tugba ER：「結束內戰，不僅為敘利亞學生帶來希望，也為全世界所有受壓迫的群體，帶來了希望，如今我們看到孩子們， 他們在極其艱難的條件下，繼續生活和學習，每天都在把握生命學習新知識。」

慈濟志工 余自成：「敘利亞重獲自由的一周年，我們從孩子的笑容，看到未來的希望，願這分愛的傳承，在心中能夠延續，走到世界每個角落，都不要忘記助人的初心，不論孩子們你們在哪裡，慈濟永遠都是你們的家。」

慈濟大家庭、滿納海國際學校，為孩子搭建連結希望與未來的橋梁。

