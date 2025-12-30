慈濟xSDGs 機杼聲響物命延長

迎接慈濟六十周年，慈濟設計一款造型吊飾引發話題。當初慈濟草創時，面對群眾，提倡哪怕只有五毛錢的小錢，積少成多也能行善，於是志工以此為靈感，設計一款葫蘆造型的吊飾，名叫「五毛錢傳家寶吊飾」。目前在桃園靜思堂巧藝坊也在加緊趕工製作中，希望拿到的人，都能感受到來自慈濟的祝福。

婆婆媽媽、阿姨姐姐一字坐開，聚精會神比拚誰是巧手王，而要比的項目就是

「這是我們要包錢幣，包五毛錢用的 第一關，第一關 要把這一關練好。」

廣告 廣告

遠遠一看，閃到不行，已經絕版的「五毛錢」重現江湖，用傳統中國結72變，透明珠子加五毛錢，用中國結，勾勒出葫蘆造型 。金光閃閃，收割不少民眾的喜愛。

慈濟志工 曾美珠：「有一個師姊 她來巧藝(坊)，買一個小包包，結果在找50塊的時候，不小心就掉下來五毛錢，我說 欸，妳怎麼有這個五毛錢，她說我在三重，我們已經在做這個，五毛錢的吊飾。」

文創設計的靈感，既有巧合，也有時代記憶，不過仔細觀察，還另有玄機，這批吊飾用的是老版「蘭花款五角」，發行於西元60年代，市面已經停用，另外還在流通的梅花款五角，在1980年代發行，兩者都是銅鋅合金，也因為稀缺，逐漸列入收藏者的口袋名單。

慈濟志工 曾美珠：「少少的五毛錢，就是慈濟的起家錢，明年就是，(慈濟)一甲子 六十年，很感恩上人 有這個機會，讓大家又重新，回顧到五毛錢的初心。」

慈濟即將迎來60歲，與絕版品蘭花款五毛錢，曾一同走過重疊歲月，也彼此互為見證一個核心理念，那就是，行善不嫌少，小錢也能辦大事。

更多 大愛新聞 報導：

守護山城30載 鹿谷鄉親的依託

高手在湖內 首創環保輕軌「茂興號」

