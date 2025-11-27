慈濟xSDGs 一滴水承載辛巴威的未來

慈濟在辛巴威的水井團隊只要一下鄉就是16天，要鑿10口井，頂著烈日做同樣的鑽鑿動作，其實非常辛苦。在朱金財的帶領下，這天水井團隊要來協助的是一所偏鄉小學，他們學校有四口井都已經枯竭。

「我們是慈濟水井團隊。」

這是慈濟基金會在2025年購入的，目前相當先進的鑿井工程車。

慈濟志工 畢吉：「現在工程車正在輸出壓力，所以得再等10分鐘才能移動車子，這樣壓力才會供給車子，包括(後面的)壓力室。」

位於當部莎娃的這所秋咕咕札小學，意思是「敲敲門」，這所學校面臨嚴重的缺水問題。

慈濟志工 艾薩克：「這個100公尺的井已經乾掉了，這不是慈濟鑽的，是學校鑽的，(這個舊的已經無法使用了嗎)，因為已經沒水了， 一滴都沒有，就算在學校裡面也沒有水，那裡有4口井 2口已經乾掉了，另外2口的出水量非常少。」

秋咕咕札小學副總務主任 翡麗：「 我們有超過2300名師生住在這裡， 他們沒有水可用， 所以我們很開心您們來幫我們。」

有了新的水井，最想做的就是蓋可以沖水的廁所。為了慎重起見，慈濟的水井團隊已經花了三個月到校區測試出水點，鑿井前的前一天也再次確認。

慈濟志工 朱金財：「經過測水後，我們知道這個區域很乾旱， 所以我有跟你講， 昨天我相信你們有看到， 他們(測水志工)有來， 確認一切就緒， 因為我們不想錯過任何機會， 不然像那樣鑿了乾井， 無濟於事。」

水井團隊開始將水管鑽入地底，鋼管要鑽17支以上，PVC管則要打14支以上下去，根據不同地點的地質特性，鑽出水的時間點也不相同，非常需要耐性。

慈濟志工 朱金財：「根據這個(圖) ，(鑽)第3支 第4支(水管)，就會有含水的泥土，它現在是第一次有水的， 可能岩石層沒有水， 它也是一樣， 它水不會滲下去， 因為它這樣磨的時候，會白煙出來， 第二次有水的地方， 它就會整個噴出來。」

一次下鄉就是16天，必須完成10口井的鑽鑿任務。頂著烈日從早工作到晚，只因為苦民所苦。

慈濟水井團隊志工 通蓋：「像當部莎娃這樣的地方很乾燥，石頭很多 也很乾燥，當水出來的時候 我們很高興，我們很為民眾高興，因為他們很苦。」

秋咕咕札小學的孩子們終於有水可用了!截至2025年10月底，慈濟在辛巴威已經完成4021口井的鑽鑿與修繕。這是朱金財和他的水井團隊從2013年以來恆持不變的慈悲行動力。

