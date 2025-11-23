辛巴威荒漠中的一抹綠 志工麗茲養百位村民
辛巴威連年受乾旱所苦，缺水造成糧荒，慈濟目前在辛巴威全國，每天供應一萬七千到兩萬份熱食，每一個熱食站背後，都是集結眾人之力，有錢出錢，有力出力。在當部莎娃，本土志工慷慨提供自己的水井和菜園，協助慈濟一起餵飽全村的人。
穿越顛簸的黃土地，從辛巴威首都哈拉雷，往東北走將近30公里，這是慈濟人在辛巴威每天執行的熱食發放任務。大米卸下，囤放在當部莎娃志工麗茲家的倉庫，這是每三個月一次的大米供給，讓鄰近的200戶人家可以獲得溫飽。但是，有了糧食還不夠，這裡最缺乏的，其實是水。33年前，麗茲花了1000美元打了這口井，如今，只有早上才打得到地下水，中午以後，這口井是枯竭的。就算水質不佳，也得湊合著用，因為辛巴威從1990年以來已經歷經了五次重大乾旱。
辛巴威慈濟志工 麗茲：「我們需要供應8桶水給熱食站，每天還需要40公斤的大米。」
辛巴威慈濟志工 朱金財：「一般講說 用瓦斯很方便，可能也乾淨 但在辛巴威，它基本上是沒有這種條件， 除非在首都哈拉雷， 或是我們(慈濟)的辦事處，有這種條件 ，那其他(地方) 離開以後， 基本上沒有那個條件 。」
辛巴威慈濟志工 麗茲：「我需要200桶水 來澆灌青菜。」
辛巴威慈濟志工 麗茲：「因為慈悲和仁慈，我願意把青菜，分享給熱食供應站。」
辛巴威慈濟志工 朱金財：「然後我們志工就切 切得很細， 因為他們帶(青菜)過來，坦白講 很多都是很老， 但是他有那個心啊， 我們志工就切得很細的， 老的嫩的 混在一起， 放多一點水去煮 煮啊煮的， 到最後都變很嫩了。」
飲食中只有大米跟青菜，營養是不夠的，黃豆渣是主要的蛋白質來源，跟幾樣青菜混煮成一鍋，就是慈濟的營養午餐了。
辛巴威慈濟志工 朱金財：「雖然我很窮 但是我覺得，我們大家的愛在一起的時候， 真的那種能量也是不可限量。」
更多 大愛新聞 報導：
鑿井引水獲肯定 辛巴威官方頒發認證
辛巴威植福新據點 當部莎娃園區動土
