慈濟xSDGs 瓜地馬拉偏鄉發放

中美洲國家瓜地馬拉，有座「佩勒西亞市」，距離首都雖然才短短28公里，但海拔高度卻有1340公尺，因為地勢阻隔，高山上的曠野經濟不發達，居民經常有一餐沒一餐，最近市政府向慈濟提報，該地區有273個貧戶物資告急，慈濟志工組隊帶著物資，就在這個月，展開慈善發放活動。

就在此山中，雲深不知處。這裡是瓜地馬拉，被山谷包圍的他們，彷彿是被社會遺忘的子民。孩子一睜眼，看到不是光禿禿的鐵皮，就是崇山峻嶺，但美景並不能換成安家的物資。佩勒西亞市高山上，至少有兩百多個貧戶發出求救訊號，看得慈濟志工十分心疼，一場慈善發放就此展開。

慈濟志工 張慈燃：「慈濟幫助佩勒西亞市，已經超過20年以上，提供生活資糧 和學童文具，以及自然災害救助。」

佩勒西亞市長 阿爾貝多：「世上有專門在做好事的人，就是上人。」

發放地點就在市政府活動中心，主食有大米、義大利麵，另有調味品跟零食，基礎的食物對貧戶卻珍貴無比，交通跟地形，將社福資源與民眾切割開，慈濟卻用每年的行動，讓愛遠傳沒有距離。

