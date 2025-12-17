慈濟xSDGs 肯亞環保共善共榮

聯合國環境大會，12日於肯亞奈洛比落幕，慈濟代表團也把握機會，與國際人道組織夥伴，當地天主教靈醫會交流。2024年，肯亞遭遇嚴重水患，慈濟就與靈醫會合作賑災，深入奈洛比馬塔雷貧民區關懷。這次再走訪，了解共善計畫中，零廢棄聯盟的運作情形，投入的青年紛紛表示，看到社區變乾淨，有滿滿成就感。

首都奈洛比，走入馬塔雷貧民區，慈濟志工就遇到來收垃圾的零廢棄聯盟青年。目前共有10個小隊，100名成員，對於這份工作，與垃圾為伍，他們卻很自豪。零廢棄聯盟青年：「我們凌晨4點起床 開始收垃圾，收完後 我們清掃街道，清掃完後 我們就分類，我真的很感謝，對我來說 讓我們的馬塔雷社區，變得很乾淨 比以前更加地好看。」

零廢棄聯盟青年：「以前我們的垃圾就往河裡丟，以前不知道這是不好的，因為當時並沒有相關知識，這是我們的制服，我們非常高興 也很感恩。」

零廢棄聯盟青年：「如果社區乾淨 空氣會更清新，對我們健康也很好。」

零廢棄聯盟行動，回收是重要一環，志工立即機會教育。

慈濟慈善基金會國際長 曾慈慧：「三種不同的方式，瓶子 包裝 瓶蓋，瓶蓋是硬的 可以做床，這個可以做鞋子 OK 因為很硬，這個很軟 可以做衣服 圍巾，也可以做袋子，這可以有不同的用途，我們可以一起學習。」

慈濟在肯亞，並沒有據點，與天主教靈醫會，建立合作夥伴，透過共善計畫，由慈濟提供經費，當地落實。會把重點關懷放在馬塔雷，投入環保與關懷，也是因為2024年一場大水災。與去年，垃圾滿地相比。今年真的不一樣了。但神父說還不夠。

靈醫會神父 法蘭西斯：「亂丟垃圾造成2024年的淹水災難，我希望看到人們的轉變，人們可以自動自發，看到垃圾 他們能撿起來 不要亂丟。」

聲音 慈濟全球合作事務室助專 君曄：「晚上的時候，這些居民還是會來倒垃圾，非法倒垃圾比去拿垃圾去垃圾場，或者給錢付錢請人家來收垃圾，更快而且更便宜，有一些家庭是無法承擔收垃圾的費用。」

這裡一天一人生活所需費用約4塊美金，台幣約120元。但在貧民區家庭，這數字也宛如奢求，因此慈濟志工也思索，如何再開發。像這一片曾被垃圾堆棄空地，如今有了綠意，青年們種起菜來。

慈濟慈善基金會國際長 曾慈慧：「這個社區是有一個希望，他們講hope 有這個希望，從環境衛生整理，到整個的守護家園 農耕的種植，蔬菜的規畫 以及河流兩岸，來自力更生 有一個農耕的機會。」

志工此次，也再加強力道，再資助2小隊，零廢棄聯盟青年增加至120人。希望的光芒，在肯亞青年身上發亮。

