慈濟XSDGs 致命山洪 印尼亞齊賑災

到印尼亞齊受水災地區關懷居民。四位棉蘭慈濟志工，前往「亞齊塔米昂縣」，與當地志工會合，發放了90箱飲用水、50箱餅乾、1000個麵包。其中一個受災區，目前還是沒有水電、通訊中斷，志工前往之後，也協助老弱婦孺暫時前往避難所。從小貨車上，卸下飲用水、再以電動三輪車拉到碼頭，接駁船將物資裝載到最大安全值。棉蘭慈濟志工與亞齊塔米昂縣的志工會合，將要前往一處災區。棉蘭慈濟志工 楊樹清：「我們了解到這裡的情況，交通中斷 電力停擺，通訊無法連接，這是一個非常令人擔憂的情況，當地的生活條件非常艱難。」

老弱婦孺搭船暫時撤離無水無電的家園，先安身、才能夠安心。慈濟人也搭著卡車，再往下一站 卡朗.巴魯村前進。沿途所見，能夠想像泥水衝擊有多大。汽車被推掛到圍牆上、鐵皮散落、山貓與怪手正在清理街道上的污泥和廢棄物。抵達卡朗.巴魯村，居民大多在安置處等待，艱難的現況，從他們的穿著，可知一二，許多人到現在都還無法洗去身上的泥。卡朗.巴魯村民 阿古斯：「身為這裡的居民，衷心感謝慈濟的幫助，因為這裡乾淨水源 面臨危機，甚至有時候只能引用溝渠的水，希望慈濟基金會，能持續發揮愛心與慈善。」

慈濟志工帶來一箱箱的水、和一些食物，補充急難所需、也為他們祝福。

