慈濟xSDGs 金門義診從齒健康

北區慈濟人醫會，這個月初前往離島金門舉辦義診，特別前往教養院，協助那些不方便去看牙科的住民，每位患者看牙時，都有院方社工加上志工從旁協助，讓這群離島居民也能享受到跟台灣本島居民，同樣的醫療品質。「來 你好棒，快好了喔 很厲害喔。」

牙醫師一邊幫院民洗牙，旁邊的牙科助理和志工，稱讚聲也一直不斷。這裡是金門的福田家園，住民多半有智能障礙，或臥床無法自理生活，像這樣的臨床牙科服務，確實有其必要性福田家園社工 陳靜瑩：「有些服務對象 他是智能障礙者， 所以他在潔牙方面 可能會，因為敏感或者是他不會，所以他其實出去看診，也會有一點困難度 所以很常就是，需要仰賴你們(慈濟人醫會)，每年來的(機會) 這樣子協助他們，做洗牙跟補牙的動作。」

的確這群身心有障礙的孩子，在口腔的照護上，得多花一些心力，因此需要院方與志工們協力合作牙科助理 莊于萱：「就有一個妹妹 她一聽到，她們老師 跟她講話，她整個情緒就是平靜下來，本來她是很排斥看牙，因為會不舒服 但老師的聲音，一出現 她整個情緒(平靜下來)，就是那種差異性是很大。」

這次的義診，參與的除了資深的醫師，也有年輕新血輪，像是何承翰在忙碌的工作之餘，也很樂於參與義診台北慈濟醫院牙醫師 何承翰：「這邊的住民有時候是需要一些，特別關懷的 所以刷牙的時候，一般正常刷5分鐘，他可能需要刷15分鐘，才能達到良好的口腔衛生，希望有機會可以再常來參加，慈濟這樣的義診活動。」

離島的資源，不是那麼充足，北區慈濟人醫會定期補足這塊缺角，讓有需要的患者，也都能享受到與台灣本島居民一樣的醫療品質。

