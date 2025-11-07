慈濟xSDGs 關懷下水道無名英雄

關懷社會最基層的勞動者，慈濟柬埔寨聯絡處，與金邊市青年聯盟聯合會合作，舉辦了一場愛心發放活動。受助對象是金邊市公共工程與運輸局管轄的排水、抽水及汙水處理站的151位員工，志工除了給予夠用一個月的生活物資，也鼓勵大家儲存平安福，減少平日在菸酒上面的花費，將這些錢轉換成祝福自己和他人的善款。

從倉庫裡，陸續把生活物資搬出，慈濟柬浦寨聯絡處，與金邊市青年聯盟聯合會，合作為市裡的下水道工人，舉辦愛心發放

慈濟柬埔寨聯絡處負責人 謝明勳：「很感恩各位地下無名英雄，幫助我們(清理下水道)，你看 在今年的水患減少了很多。」

志工感恩這群無名英雄，對城市的默默貢獻，也分享竹筒儲蓄「平安福」的觀念，希望大家減少菸酒的開銷，也把這份花費轉為愛心

慈濟柬埔寨聯絡處負責人 謝明勳：「抽一根菸 放一百柬幣(進竹筒)，這叫健康捐 這個健康捐，不是叫你一直喝(酒) 一直抽(菸)，你每天存一百就是一個善，幫助了別人 也幫助了自己。」

排水辦公室副主任 謝布利：「志工鼓勵大家將零錢投進竹筒，這也是提醒他們 減少在，菸酒上面的花費 而所有投入，竹筒的善款 都能因此幫助到，有需要的人 這樣很好。」

志工送上的禮物，有大米、醬油、食用油和洗衣粉等生活物資，不少人也帶回竹筒

下水道工作者 恩書凡：「志工說 帶回這個竹筒，可以儲存善念 100-200柬幣， 都不嫌少 未來這些錢，不只幫助自己也能幫助別人。」

志工 雷珍妲：「之前我有參加過一次慈濟活動，我覺得自己在幫助別人時是，很開心的 所以今天我來當志工，當我把物資給他們的時候，我看到居民的笑 我也深受感染。」

作為最基層的勞動者，這群工人雖然收入有限，但卻是社會不可缺少的螺絲釘，慈濟人關懷他們，也要成為他們最溫暖的後盾。

