慈濟xSDGs 難民在波蘭成為光

俄烏戰爭後，烏克蘭民眾逃離家鄉，暫時棲身在鄰國波蘭，這也開啟了慈濟在波蘭的慈善足跡，不過因為戰爭一直沒有畫上休止符，很多烏克蘭民眾，轉往第三國開啟新生活，有的也返回故鄉，因此波蘭志工也從原本的難民關懷，轉為在地關懷。在「斯塞新」，志工透過當地官員的引介，提供日照中心一些家境清苦的身心障礙朋友，物資上的援助。準備進入冬季的波蘭，氣溫已逐漸下降，這天是斯塞新志工關懷佩采日照中心的日子，大夥兒早就坐得整整齊齊，在大廳等著志工到來

志工 賈斯汀娜：「今天我們來到日照中心是因為，九月時 我們曾去探訪過一些家庭，這個月再來中心探望他們，看看他們的近況 也讓他們能多了解 ，認識幫助他們的團體，讓他們感受到有人陪伴的溫暖。」

廣告 廣告

志工賈斯汀娜，在俄烏戰爭開打之際，曾是當地省府的人道救援協調長，那時居中協調英國慈濟人在斯塞新多個地區幫助烏克蘭難民，如今她卸下職務，反而穿起了慈濟的志工背心

志工 賈斯汀娜：「我們幫助他們 陪伴他們，他們用真誠的情感回應我們，用真摯的方式 表達他們的感激。」

除了心靈上的陪伴，志工也為中低收入的住民，送上物資卡，讓他們在歲末迎接節慶時，也都能感受團圓的氛圍

日照中心負責人 貝亞塔：「這些物資卡可以讓我們的住民，到可使用的商店買各種物品，包括家用電器 清潔用品 衣物，這些物資對我們中心裡的住民，都非常實用 所以他們說，終於也能為家人買點東西了。」

慈濟在波蘭斯塞新，志工人數雖不到五位，依舊難行能行，期待透過這樣的帶動，召募到更多人投入愛的隊伍

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

