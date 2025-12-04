慈濟xSDGs 靜思茶道傳妙法

為了讓社區民眾在茶香與花語中感受人文之美，慈濟美國總會社會教育推廣中心舉辦「茶香 花香 心香」課程，結合靜思茶道、花藝與書香分享，帶領參與者體驗一場身心靈的沉澱與提升。=NS=慈濟志工 應似蓉：「跟坊間的茶道 不一樣在哪裡，坊間的茶道是以茶為本位的，他們主要是因為，是很多都是因為賣茶，那我們慈濟的靜思茶道，是以人為本。」

喝一口茶，從金黃的茶湯裡，竟能品出佛性。慈濟志工 應似蓉：「簡單的例子，我們就說結合了六度，在我們的行茶禮法裡面，布施 持戒 忍辱 精進 禪定，然後最後得到智慧。」

廣告 廣告

美國慈濟核桃教育園區，把茶香、花香，以及人心散發的香氣，搬上課程。「長桌的話呢 我就建議你，就是插長方形 橢圓形的，但如果您是圓桌的話呢，你就可以插成圓形。」

民眾 莫夢蘋 ：「插花我是 不是很了解，但我會欣賞花，但是沒有特別的概念，今天所上課，最主要我覺得不只是插花，然後就是整體 讓我覺得好像，跟整個自然界的一種聯合。」

插一盆感動自己的解語花，與大自然共舞，再翻看一本好書，來場心靈對話，徜徉悠然自得的午後時光，原來所有穩定情緒的力量，就藏在生活中的美學裡。

更多 大愛新聞 報導：

美國東北部大暴雪 冬季第一場驟降溫

茶道花藝書香 以人為本領略佛法精妙

