慈聖宮媽祖指示推動健康舞蹈班 廟前廣場週二夜跳出新活力
(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】以媽祖靈驗著稱的大村鄉慈聖宮，半年多前依循媽祖娘娘的指示，希望能號召社區民眾在晚間透過舞蹈運動鍛鍊身體、增進健康。在廟方主委劉子彰與地方人士奔走下，慈聖宮開設健康律動舞蹈班，每週二晚上於廟前廣場授課，伴隨音樂與舞步，呈現出信眾「與神同歡」的活力畫面。
慈聖宮主委劉子彰表示，媽祖愛護信眾不僅止於保佑家庭平安，更希望大家能「活就要動」，保持健康體魄。基於此想法，廟方特別請信眾協助尋找優質師資，以便在宮前開設適合各年齡層的舞蹈課程。張主委說，彷彿在冥冥之中受到媽祖指引，最終成功邀請到在南彰化地區深具口碑的鴻運音樂魔力表演協會理事長劉淑宜，共同推動課程。
劉淑儀理事長提到，接到邀請時相當慎重，但因本身課務繁忙，無法親自授課，因此特別推薦在員林地區深受歡迎的流行廣場舞老師黃芯葳與黃詠韓共同指導。兩位老師名氣響亮，課程自開班起便吸引眾多居民踴躍參加，尤其以女性為主。劉理事長笑說，看到大家在音樂與舞蹈中展現自信與美感，不僅氣氛熱絡，更讓宮廟前廣場充滿活力。
劉子彰主委表示，半年來的成果令人欣喜，課程讓廟埕比以往更加熱鬧，也讓媽祖娘娘「看到子民健康活潑、美麗的一面」。劉淑宜則期盼，未來能有更多鄉親加入行列，共同將慈聖宮媽祖推動健康的心願發揚光大，也讓舞蹈成為社區凝聚力的重要力量。
