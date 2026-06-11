慈聖宮捐贈物資挹注實物銀行 神明眷顧不分種族膚色

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花蓮慈聖宮關懷弱勢不遺餘力，近日捐贈一批民生物資予花蓮市公所實物銀行，盼透過市公所的社福平台，將愛心送到有需要的家庭手中。花蓮市長魏嘉彥感謝慈聖宮以實際行動支持市政與社福工作（見圖），讓實物銀行能持續發揮「即時救援、溫暖陪伴」的功能，成為弱勢家庭最堅實的後盾。

市長魏嘉彥表示，實物銀行是連結社會善心與弱勢需求的重要平台，感謝慈聖宮秉持慈悲精神，主動關懷地方。此次捐贈不僅是物資上的補給，更傳遞出宗教團體濟弱扶傾的力量。他也特別提到，慈聖宮宮主孫美娜年僅20歲，身分背景相當特別，父親為新夏部落頭目孫光輝，母親則來自中南美洲海地，獨特的膚色與外貌，讓她在人群中特別醒目，也讓她的人生故事更令人動容。

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孫美娜幼時曾因外國人般的樣貌，遭受同儕異樣眼光與不友善對待，但她並未因此怨懟，反而保有善良與柔軟的心。因緣際會下，她受到媽祖恩庇，成為乩身，更承擔起宮主角色，為信眾服務、替地方祈福。魏嘉彥指出，神明的大愛不分種族、膚色與出身，孫美娜宮主以自身生命經驗，彰顯眾生平等、善念無界的價值，也讓這次物資捐贈更具意義。

孫光輝頭目表示，孫美娜自幼運動細胞極佳，曾是籃球隊、田徑隊及壘球隊的主力戰將，展現堅毅、勇敢與團隊精神。雖然他本身信奉天主教，但尊重孩子與媽祖之間的機緣，也相信不同信仰都能引導人心向善。他期盼大家無論信奉何種宗教，都能保有善念、彼此尊重，將愛心化為行動，幫助更多需要協助的人。

魏嘉彥說，未來將持續整合各界善心資源，讓實物銀行成為弱勢家庭穩定生活的重要支持，也歡迎更多民間團體、宮廟及善心人士共同投入公益，讓溫暖在花蓮市持續傳遞。