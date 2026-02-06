慈聯會辦三民街友尾牙餐會 蔡嘉賓邀街友吃大餐發紅包

高雄市慈聯社會福利基金會在覆鼎金保安宮舉辦三民街友春節尾牙餐會，邀請二百餘名街友吃大餐，也每人發送紅包一個。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市慈聯社會福利基金會五日中午在覆鼎金保安宮舉辦三民街友春節尾牙餐會，透過辦桌圍爐、健康關懷及物資發放，陪伴街友迎接新的一年。基金會董事長蔡嘉賓表示，餐會邀請街友圍爐吃大餐，也每人發送紅包一個，要讓街友在春節前夕，感受到社會關懷與溫暖。

蔡嘉賓表示，慈聯基金會是以「服務社會、造福人群」為公益理念。每一年三大節日中，春節尾牙餐會是基金會重點活動，希望藉由實際行動傳遞溫暖，關懷弱勢街友，迎接新年。

蔡嘉賓指出，感謝高雄市商業會理事長劉憲同等各界於春節前夕攜手投入資源，為街友送上實質關懷與滿滿祝福。除提供大餐、飲品、每人一千元紅包及禦寒衣物，並安排X光車進駐、義剪服務及防制詐騙宣導等，照顧街友健康平安與生活所需，讓活動圓滿順利進行。

尾牙餐會共有二百多名街友共聚一堂，享受大餐，現場另邀請樂隊進行歌舞演出，透過溫暖歌舞表演，增添濃厚年節氛圍，讓街友在歡樂中感受社會的善意與陪伴。

慈聯社會福利基金會董事長蔡嘉賓，同時也是行政院政務顧問及高雄市商業會副理事長，自七十一年起，即投入慈善服務工作，長期推動各項社福方案及濟助工作，素有「慈善開拓者」之美譽。