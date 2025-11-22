桃園慈護宮圓醮 另類神豬吸睛

彰化媽祖祈福文化節，十三間宮廟聯合遶境。（記者吳東興攝）

記者吳東興、陳華興∕綜合報導

二０二五彰化縣媽祖祈福文化節二十二日舉行十三間宮廟聯合遶境活動；桃園慈護宮則以沙琪瑪與白米組成神豬，酬恩五朝圓醮慶典圓滿落幕。

彰化媽祖祈福文化節聯合遶境活動，由爐主天門宮集結田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮及溪湖福安宮等共同參與，沿途民眾膜拜祈福，社頭街區擠滿人潮。

縣長王惠美表示，今年適逢枋橋頭天門宮建宮二百七十週年，配合媽祖祈福文化節舉辦文物展，系列活動包括二十二日晚間在天門宮停車場即將成真火舞團表演，二十三日晚間還有媽祖祈福晚會及摸彩活動。

縣府也推出媽祖廟風華巡禮集章活動，民眾可至全縣十三間媽祖廟掃描QRcode進行數位集章，或索取二０二五媽祖平安符紙本集章，集滿五枚印章即可至社頭枋橋頭天門宮兌換限量媽祖收納袋，還有搏聖杯即時抽抽樂、稜轎腳擲筊求好運、媽祖賜福─大手小手祈平安等活動。

另外，桃園慈護宮舉行酬恩五朝圓醮慶典，以一萬六千二百個沙琪瑪組成重二百七十公斤的大神豬；圓醮主委林建龍提供的大神豬，則由高級壽司米組裝而成，重達六百斤。十八日起圓醮起功、燃放水燈、發豬獻刃、齋天酬神、敬地府及普施、完功謝恩等，吸引許多信眾參與，二十二日圓滿結束。