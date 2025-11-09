慈護宮酬恩五朝圓醮系列活動 舉辦書法比賽二百人與會





桃園慈護宮九日上午在成功國小舉辦書法比賽活動，慈護宮主任委員簡征潭表示，這是慈護宮酬恩五朝圓醮系列活動之一，八日舉辦的廟埕寫生獲得民眾熱烈回響，九日書法比賽，也是為了宏揚媽祖宗教信仰，發揚中華傳統文化，為記錄酬恩桃園慈護宮乙巳年圓醮盛況，並傳承書法國粹，提倡正當休閒藝術傳習活動。

簡征潭表示，他也是成功國小畢業的學生，家就住在附近，在讀書時都會用毛筆書寫週記，現在多元化的教育將書法傳習漸漸遺忘，身為華夏子弟更應將書法傳承下去。在日本大學生都要最少認識二千個漢字，能寫書法也代表他的文化水平在許多人之上，所以慈護宮舉辦書法比賽不僅是發揚傳統文化，更是藉著比賽找回傳統文字之美。

負責協辦的成功國小校長鄭淑珍表示，桃園是全台唯一有書法美術館的地方，大家有空可以到橫山書法美術館去參觀，練習書法的好處很多，包括能幫助身心健康、提升認知能力、培養專注與耐心等特質，同時也能增加美感並陶冶性情。

鄭淑珍表示，今年參加的各組別包括國小中年級組、國小高年級組、國中組、高中職組和大專組，總計二百零二人，此次也邀請到書法協會的歷任理事長包括黃崑林、廖大華、林居城老師為比賽做評審，慈護宮主委簡征潭並頒發感謝狀給三位老師。

