慈青動員打包物資 北國寒冬送暖心中

寒冬送暖在北國加拿大，街友感受到滿滿祝福。

小朋友知道的是貼紙好玩；他們還不知道的是，每個小小行動，都是做好事。

「放進去，放進去，對，再來，放進去。」

分裝盥洗用品的小女孩，專心當下，似乎也聽懂了。

家長：「到時候他們有了(這些)，洗頭髮，洗澡洗香香啊，對不對，妳家裡有肥皂是不是，那有些人沒有肥皂啊。」

慈濟加東分會，準備200份發放包，要送給多倫多市的街友。

慈青 朱哲劭：「我第一次籌備這樣的發放，有很多事情需要去準備，但當大家開始打包，時間過得很快。」

廣告 廣告

慈濟大學學生 王寶玉：「大家都非常的積極熱情地參與，我就覺得很棒，大家一起送溫暖，給在這個寒冬的，有需要的人。」

拆掉塑膠袋、剪除襪子和帽子的吊牌，摺疊好裝進環保袋，感恩、尊重、愛，都在細節裡。

更多 大愛新聞 報導：

風月同天｜ 補齊原住民醫療拼圖

多倫多冬衣發放 溫暖中東新移民

