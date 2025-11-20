慈青學長心靈尋根 跨世代凝聚向心力

近年來，上人多次呼喚，希望慈青孩子們互相聯繫、彼此關懷，把慈青的愛凝聚起來，慈濟的情延續下去。上人的呼喚，資深學長們聽到了，近百位慈青學長返回精舍尋根，除了和上人溫馨座談，也透過精舍巡禮和在校慈青交流，凝聚不同世代間，慈青的向心力。

「從無知、懵懂到成熟，是慈濟讓我將人生看透。」

溫馨座談，林達宏自彈自唱，重溫求學時期的感動。

慈青學長 林達宏：「25年前我是一個慈青的時候，參加了尋根，回去就非常的感動，寫一首歌叫，慈悲的步伐，然後唱給上人聽，上人那時候就跟我叮嚀說，有機會要把這首歌傳唱下去。」

廣告 廣告

「我們的使命就是，陪伴並留住現有的慈青，並且鼓勵它們勇於承擔幹部。」

把握有限時間，和在校慈青互相交流、傳承經驗。

靜思精舍 德𣔯師父：「上人如果來看師公，你們猜上人坐哪裡，(這裡) 對，上人就坐這裡。」

參訪印順導師紀念館，感受印順導師與上人的師徒情誼，還有法脈傳承的足跡。

慈青學長 陳姝樺：「可以想像得到當時，上人在照顧導師的那時候的用心。」

慈青學長 徐政裕：「看到導師過去，這樣將法脈傳承給上人，上人再將這樣的法脈傳承到我們，一代接著一代，就是為了這個社會，能夠讓人心更淨化，社會更祥和。」

慈濟大專青年聯誼會成立三十多年來，陪伴無數青年找到人生方向與力量，如今許多人已成家立業，再度回到靜思精舍尋根，更帶著下一代，從小接觸慈濟的人文與理念。

慈青學長 蘇芸：「看到這個莊嚴的道場，就滿心歡喜，就是很想要帶著女兒，一起來分享，以前我們在慈青點點滴滴。」

慈青學長 邱奕君：「我覺得只有我們自己親自去做，然後帶著孩子去做，這樣才是可以延續慈濟精神的，最好的一個方式。」

慈青學長 林庭安：「我想回來的原因，就是莫忘初衷，然後繼續行菩薩道這樣子，然後對自己未來的期許，就是利用上班之餘，有空的時間多參與勤務，然後在不同的勤務中精進與成長。」

2天的尋根之旅，來自全台各地的慈青，凝聚彼此的向心力，還要帶回滿滿的收穫，將學習到的慈濟精神，帶入家庭與職場，讓善的力量延續下去。

更多 大愛新聞 報導：

家業志業夫妻同心 菩薩道上好修行

識字寫字玩樂器 終身學習永遠不嫌晚

