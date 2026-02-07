慈青寒假志工營 居家打掃震撼教育

利用寒假，慈濟舉辦慈青志工體驗營，安排青年朋友，參與居家清潔服務，在做中，學習付出的義意。尤其幫助的對象，是23歲的青年，彼此年紀相仿，年輕志工的行動力，改變他消沉的意志。

里長 陳清玉：「謝謝我們慈濟師姊師兄，感恩，(謝謝 感恩師姊師兄)。」

客廳裡堆滿雜物，僅剩一條走道，進出都困難，里長向慈濟求助，改善屋主的居家環境。

慈青志工體驗營學員 賈喻婷：「剛開始進來時有點嚇到，因為就想說，為什麼有人家裡，可以住的，就是擺放東西，可以擺放到難以走路。」

「小心拿 (好) 小心抱哦。」

來幫忙的是一群年輕志工，利用假期參加志工體驗營課程。

慈青志工體驗營學員 范庭婕：「聽到環境髒亂，滿不想來打掃，但是來了之後看到大家，一點一滴慢慢地打掃乾淨，其實也滿有成就感的。」

慈青志工體驗營學員 賈喻婷：「就是互助的概念，就像是每個小螞蟻，他們在互相協調，互相幫助情況下，我們可以很快，很有協調性完成這項工作。」

屋主陳先生，在父親因車禍意外，住進療養院後，意志消沉，儘管才23歲，已經失去工作的動力，現在看到和自己年紀相仿的志工都願意來幫忙，原本沉重黑暗的心情，也跟著明亮起來。

屋主 陳先生：「家裡變得稍微比較空了一點，但是，平常髒亂的地方，都被打掃乾淨，心情也稍微好一點。」

原本只能一個人站立的客廳，如今有十多位志工，圍繞著一起祝福，陳先生有動力，為未來，許下心願。

屋主 陳先生：「我有能力把自己顧好，我也想幫助人 (很好)。」

